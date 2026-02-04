Rủ nhau lặt lá mai Tết, bạn trẻ TPHCM kiếm tiền triệu gây quỹ tình nguyện

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí tại các vườn mai ở TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bên cạnh những người làm vườn chuyên nghiệp, hàng chục sinh viên cũng hăng hái tham gia công việc lặt lá mai - một khâu kỹ thuật quan trọng để mai kịp khoe sắc vàng rực rỡ đón xuân. Đây không chỉ là cơ hội kiếm thêm thu nhập mà còn là trải nghiệm đáng nhớ, thậm chí là dịp để các bạn trẻ thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Ghi nhận tại một vườn mai ở phường Thủ Đức, TPHCM, gần 30 sinh viên đã có mặt từ sáng sớm, miệt mài làm việc dưới những tán mai cao quá đầu người. Công việc chính của các bạn là lặt bỏ những chiếc lá già, đồng thời nâng niu các mầm non để cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ, đảm bảo mai nở đúng dịp Tết.

Tùy vào kích thước cây, mỗi cây mai lớn cao khoảng 2m cần 2-3 sinh viên cùng thực hiện, trong khi cây nhỏ hơn chỉ cần một người.

Dù phải làm việc dưới cái nắng gay gắt, nhiều sinh viên vẫn chuẩn bị đầy đủ bao tay, nón lá, mũ chống nắng để đảm bảo sức khỏe và làm việc liên tục nhiều giờ liền.

Công việc thời vụ này, dù chỉ diễn ra một lần trong năm, lại thu hút đông đảo sinh viên bởi tính linh hoạt và mức thu nhập hấp dẫn. Tiền công lặt lá mai hiện dao động khoảng 30.000 đồng/giờ. Trung bình mỗi ngày, sinh viên có thể kiếm từ 200.000-260.000 đồng. Đặc biệt, vào những ngày cao điểm, khi nhu cầu nhân công tăng cao, các bạn có thể đăng ký làm việc tại nhiều vườn, nâng tổng thu nhập lên đến cả triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu kiếm thêm thu nhập, nhiều sinh viên còn xem đây là cơ hội để sẻ chia. Trần Ngọc Kim Lan và Nguyễn Đạt Bảo Nhi, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cho biết họ đã rủ nhau đi lặt lá mai để trải nghiệm công việc mới và dành toàn bộ tiền công góp vào quỹ Xuân tình nguyện của trường.

"Tiền công tụi em kiếm được bằng chính sức lao động của mình nên muốn dùng vào việc chung, coi như góp một phần nhỏ để sẻ chia với cộng đồng, cũng là cách khép lại mùa làm thêm cuối năm cho ý nghĩa hơn", Kim Lan chia sẻ.

Tại một vườn mai khác ở phường Linh Đông, Trần Huy Bảo, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cùng nhóm bạn khoảng 10 người cũng tham gia lặt lá mai. Toàn bộ số tiền công thu được sẽ được đóng góp vào quỹ tổ chức chương trình Xuân tình nguyện tại Bình Phước. Huy Bảo cho biết, sau khi tham gia công việc này năm trước và nhận thấy ý nghĩa thiết thực khi gắn với hoạt động thiện nguyện, năm nay Bảo đã chủ động rủ thêm bạn bè cùng tham gia.

Theo các chủ vườn, lặt lá mai không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp nhưng cần sự tỉ mỉ và thực hiện đúng thời điểm. Việc lặt lá quá sớm hoặc sơ ý làm rụng nụ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng mai nở đúng Tết. Do đó, trước khi bắt tay vào việc, các sinh viên đều được hướng dẫn cụ thể từng thao tác.

Nhu cầu thuê sinh viên lặt lá mai thường bắt đầu từ khoảng 10-15 ngày trước Tết. Việc này không chỉ giúp các nhà vườn giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công trong giai đoạn cao điểm mà còn tạo cơ hội việc làm ngắn hạn, linh hoạt, giúp sinh viên có thêm thu nhập trang trải chi tiêu cuối năm.

Giữa những ngày giáp Tết, công việc lặt lá mai đã trở thành một hoạt động thời vụ vừa thiết thực, vừa ý nghĩa đối với nhiều bạn trẻ ở TPHCM. Không chỉ giúp các bạn có thêm thu nhập, công việc này còn là cách để góp sức gây quỹ cho các hoạt động tình nguyện, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng trong dịp Tết đến, xuân về.