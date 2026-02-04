Ngoài 2 tháng lương hưu, người hưu trí được tặng 1,8 triệu đồng quà Tết

Người đang hưởng chế độ hưu trí tại TPHCM sẽ nhận cùng lúc 2 tháng lương hưu và thêm phần quà 1,8 triệu đồng (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của TPHCM, thành phố dự kiến tặng 348.600 suất quà tết dành cho người dân đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn. Mức tặng quà tết được chia thành 2 nhóm.

Nhóm 1 bao gồm 297.741 người đang hưởng chế độ hưu trí hàng tháng và 18.789 cán bộ phường, xã đã nghỉ hưu. Mỗi suất quà của nhóm này trị giá 1,8 triệu đồng.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3 năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cả 2 tháng này vào một lần là kỳ chi trả tháng 2/2026, kịp để người hưởng chế độ nhận tiền trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, với hình thức chi trả thông qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội TPHCM sẽ bắt đầu chuyển tiền từ ngày 2/2.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, thành phố sẽ thực hiện chi trả từ ngày 10/2 đến ngày 25/3 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết).

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, người đang hưởng chế độ hưu trí tại TPHCM sẽ nhận cùng lúc 2 tháng lương hưu và thêm phần quà 1,8 triệu đồng từ UBND Thành phố.

Ngoài nhóm trên, TPHCM còn dành tặng 32.070 suất quà tết cho những người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng thuộc các diện sau: Người bị tai nạn lao động; người hưởng mất sức lao động hàng tháng; người hưởng chế độ theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà tết của nhóm này là 1,3 triệu đồng/suất.