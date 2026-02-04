Dân trí khẳng định vị thế cơ quan báo chí chủ lực của ngành Nội vụ

Chiều 4/1, báo Dân trí tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2026. Hoạt động hướng tới mục tiêu phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới.

Nhìn lại năm 2025, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí cho biết đây là năm đánh dấu nhiều thay đổi lớn về tổ chức và mô hình hoạt động của tòa soạn. Từ 1/3/2025, báo Dân trí chính thức chuyển về trực thuộc Bộ Nội vụ sau khi Bộ này hợp nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Dù tình hình có nhiều biến động, tập thể báo vẫn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tài chính và an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chính thống, có uy tín xã hội cao, trực thuộc Bộ Nội vụ.

"Trong bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức, vừa thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện, tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động cùng nỗ lực ổn định bộ máy, duy trì hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

Đến hết năm 2025, báo Dân trí có 10 phòng, ban và văn phòng đại diện với 165 người lao động. Hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội nhà báo được kiện toàn đồng bộ, hoạt động nền nếp, tạo nền tảng đoàn kết nội bộ và ổn định tư tưởng cán bộ, người lao động.

Về công tác chuyên môn, Báo Dân trí bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, triển khai thông tin chủ động, kịp thời, chính xác, đặc biệt là với các vấn đề lớn, nhạy cảm, được xã hội quan tâm.

"Trọng tâm nổi bật trong năm là công tác tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyên mục Nội vụ đăng tải hàng nghìn bài viết, thu hút trên 70 triệu lượt truy cập, đồng thời tổ chức nhiều tọa đàm, tuyến bài chuyên sâu, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội", Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh thông tin.

Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Cùng với đó, báo Dân trí đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Đại hội Đảng các cấp, các kỳ họp Quốc hội… với hàng trăm tuyến đề tài, chuyên trang, sản phẩm đa phương tiện có chiều sâu. Hoạt động báo in được tái cấu trúc, duy trì 98 số báo phát hành trong năm, nhiều bài được điểm tin trên các chương trình thời sự quốc gia.

Điểm sáng trong hoạt động an sinh xã hội

Song song với nhiệm vụ thông tin, báo Dân trí tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025, Chương trình Nhân ái tiếp nhận hơn 87 tỷ đồng, xây dựng hàng trăm nhà Nhân ái, cầu dân sinh, phòng học, tổ chức hàng chục chương trình khám chữa bệnh, cứu trợ thiên tai trên khắp cả nước, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí lớn.

Trình bày báo cáo của công đoàn, ông Lê Bảo Trung, Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí cho biết, năm 2025, tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên trong bối cảnh cơ quan có nhiều thay đổi về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động.

Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí báo cáo những hoạt động nổi bật trong năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo báo trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi; quan tâm kịp thời đến đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn.

Đáng chú ý, công đoàn viên báo Dân trí tiếp tục là lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, nhân ái của Báo, góp phần lan tỏa hình ảnh một cơ quan báo chí giàu trách nhiệm xã hội.

Ở góc độ giám sát, ông Nguyễn Ngọc Ước, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo Dân trí nhiệm kỳ 2024-2025 cho biết, trong năm qua, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế, chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

"Các nội dung liên quan đến tài chính, thu - chi, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng được theo dõi chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch", ông Ước khẳng định.

Từ thành quả đến cam kết hành động

Sau các nội dung báo cáo và thảo luận, hội nghị dành thời gian cho công tác thi đua - khen thưởng, ghi nhận đóng góp của những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2025, đồng thời phát động phong trào thi đua cho năm công tác mới.

Trong khuôn khổ hoạt động, lãnh đạo báo Dân trí công bố và trao các quyết định khen thưởng đối với nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Công đoàn viên xuất sắc.

Ban Biên tập cũng đã trao Giấy khen cho các nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X, cùng nhiều cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể và phong trào thi đua của cơ quan.

Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh trao thưởng với nhóm tác giả đoạt giải B Giải Búa liềm vàng lần thứ X (Ảnh: Hải Long).

Việc khen thưởng được tổ chức trang trọng, đúng quy định, thể hiện sự ghi nhận kịp thời đối với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tính sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong năm qua; đồng thời chính thức phát động phong trào thi đua năm 2026 với yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của báo cũng đã thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2026 với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả", tập trung vào các phong trào trọng tâm như nâng cao chất lượng nội dung báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ quan văn hóa - công sở văn minh, hiện đại và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lễ ký giao ước thi đua giữa Tổng Biên tập và Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí thể hiện quyết tâm của tập thể cơ quan trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho năm 2026.

Ảnh: Mạnh Quân, Hải Long