Hari Won tuổi 41 vượt ung thư, khoảnh khắc tình tứ bên Trấn Thành gây chú ý

Gần đây, diễn viên, ca sĩ Hari Won gây chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Làn sóng xanh. Diện bộ đầm cúp ngực trắng thanh lịch, Hari Won được khen nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 41.

Sánh đôi cùng Trấn Thành, người đẹp Hàn Quốc và ông xã cũng gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ. Xuất hiện trên sân khấu với vai trò khách mời trao giải, Trấn Thành liên tục trêu chọc vợ, còn Hari Won đáp lại bằng màn "đánh yêu" đầy hài hước ngay trên sóng trực tiếp.

Đặc biệt, trong một tình huống khác, khi SOOBIN phát biểu nhận cúp, Trấn Thành choàng tay ôm Hari Won, tựa cằm đầy tình tứ. Loạt video về khoảnh khắc hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận.

Một số khán giả ví von cặp đôi như "chụp ảnh cưới", một số khác cho rằng hành động của vợ chồng nghệ sĩ không phù hợp với bối cảnh sân khấu trao giải, nơi sự chú ý nên dành cho người nhận giải thưởng.

Đồng hành nhiều năm, Hari Won và Trấn Thành luôn là một trong những cặp nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hôm 10/1, Hari Won chia sẻ bài đăng nhân dịp kỷ niệm 10 năm yêu Trấn Thành: "Chúng ta yêu nhau 10 năm. Cảm ơn chồng đã ở bên em 10 năm nhé. Với em, chồng là chồng, chồng là bạn đời, chồng là đồng chí, chồng là bạn thân nhất cuộc đời. Hôm nay kỷ niệm yêu 10 năm. Đi tiếp nha", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Đi kèm bài đăng, cô cũng chia sẻ khoảnh khắc nắm tay bạn đời, khoe khéo chiếc nhẫn kim cương "khủng".

Trước đó, vào tháng 12/2025, Trấn Thành và Hari Won từng khiến người hâm mộ thích thú khi bày tỏ tình cảm cho nhau nhân kỷ niệm 9 năm ngày cưới. "Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Xìn Ri", Hari Won chia sẻ ngắn gọn kèm bức ảnh bó hoa chồng tặng.

Trong khi đó, Trấn Thành hài hước nói về "hợp đồng hôn nhân": "9 năm. Ký hợp đồng gia hạn thêm không cô bé rối loạn ngôn ngữ. Bên này thầu nhé. Chấp ký bao nhiêu năm cũng thầu nhé. Yêu vợ nhất trên đời". Ở phần bình luận, nam MC cũng khẳng định tình cảm dành cho Hari Won là điều không thay đổi.

Thời gian qua, Hari Won tập trung cho các dự án công việc riêng tại Việt Nam và Hàn Quốc, tham gia một số chương trình như Ảo thuật sắc đẹp, Về quê làm giàu... Mặc dù bận rộn, cô luôn cổ vũ Trấn Thành trong những bộ phim, gameshow của ông xã như Thỏ ơi!, Running Man Vietnam, Em xinh say hi...

Những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên nhau của Hari Won và Trấn Thành thường nhận lượt tương tác lớn. Dịp đầu năm, Hari Won đăng bức ảnh Trấn Thành ngủ gật bên vợ trong phút giao thừa, hút hàng chục ngàn lượt thích cùng nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Tại một chương trình truyền hình hồi tháng 2/2025, Hari Won từng phản hồi tin đồn cô kết hôn Trấn Thành vì tiền. "Tôi cưới bởi anh ấy yêu mình. Nhìn vào những hành động của Trấn Thành, tôi nghĩ dù một ngày nào đó hai đứa trắng tay, người đàn ông này sẽ không bao giờ để mình phải nhịn đói. Anh ấy nhất định sẽ kiếm cơm cho tôi ăn", Hari Won nói.

Nhiều khán giả nhận xét Hari Won có cuộc sống hôn nhân "trong mơ" khi luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng. Trong mỗi dịp sinh nhật, kỷ niệm, Trấn Thành thường tặng quà đắt đỏ cho vợ như nhẫn kim cương, túi xách hàng hiệu, trang sức. Tháng 6/2025, Hari Won khoe được chồng tặng quà gồm vòng tay, bông tai có giá khoảng 800 triệu đồng nhân dịp sinh nhật.

Nữ ca sĩ cũng từng hé lộ, Trấn Thành từng dặn dò giao lại tài sản cho vợ đề phòng bệnh nặng thời Covid-19. "Anh Thành nói với tôi: "Tiền, tài sản của anh thì mỗi người trong gia đình anh đã chia rõ ràng rồi. Ngoài phần đó, anh tin em sẽ tự hiểu nên làm gì. Anh không yêu cầu gì thêm, vì anh biết vợ anh rất thông minh và đủ bản lĩnh để xử lý"", Hari Won kể trong một chương trình năm 2025.

Tuy nhiên, Hari Won cũng cho rằng, nhiều người nghĩ giới nghệ sĩ sống hào nhoáng, nhưng thực ra ngày thường của cô cũng giản dị như bao người. Khi không vướng bận công việc, nữ ca sĩ yêu thích những khoảnh khắc sống chậm, cảm nhận tình yêu thương từ xung quanh, trân trọng bản thân.

Ở tuổi 41, Hari Won có sức khỏe ổn định sau 2 lần phẫu thuật cắt bỏ phần tử cung có tế bào ung thư.

Trong một podcast hồi tháng 7/2025, Hari Won từng kể về giai đoạn suy sụp khi mới phát hiện bệnh vào 10 năm trước. "Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật xui xẻo, những chuyện không may, những điều tồi tệ nhất cứ xảy ra với tôi. Tôi không uống rượu, không hút thuốc, sống lành mạnh, không có thói quen ăn chơi hay lãng phí thời gian. Vậy mà tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh này? Tôi còn nghi ngờ kết quả và nghĩ có thể đó là một kết quả sai".

Tháng 12/2025, cô cho biết bản thân đã vượt qua căn bệnh ung thư và mong truyền cảm hứng tích cực đến phái nữ.

Sau những biến cố, thăng trầm về sức khỏe và cuộc sống, Hari Won luôn giữ sự lạc quan, vui vẻ. Cô cho biết, chính nhờ sự "vô tư vô lo", cô mới không tự tạo thêm áp lực cho bản thân, tránh xa những luồng suy nghĩ tiêu cực.

Không chỉ trau dồi sự tích cực từ bên trong tinh thần, Hari Won cũng luôn trau chuốt cho vẻ ngoài tràn đầy năng lượng. Nhiều khán giả khen ngợi nữ ca sĩ giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc rực rỡ dù đã bước qua tuổi 41.

Hari Won cho biết cô giữ cân nặng ổn định nhờ chế độ ăn kiêng, uống nước ép cần tây, chăm tập thể dục. Thi thoảng, người đẹp đăng các video chia sẻ công thức làm các món ăn vừa giúp giảm cân, vừa giúp đẹp da, ngăn ngừa lão hóa.

Hari Won, tên thật là Luu Esther, sinh năm 1985, là nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn. Cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Cô từng góp mặt trong các chương trình truyền hình Giọng ải giọng ai, Chạy đi chờ chi, cùng một số phim điện ảnh như Chàng trai năm ấy, Bệnh viện ma. Cô kết hôn với nghệ sĩ Trấn Thành tháng 12/2016.

Ảnh: Facebook nhân vật