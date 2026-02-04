TPHCM thử cho ô tô đi ngược chiều trên cầu Tân Vạn để giảm kẹt xe

Sở Xây dựng TPHCM vừa phê duyệt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu vượt Tân Vạn để giảm kẹt xe và phục vụ thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM cho biết, cầu vượt Tân Vạn có 4 làn xe (3 làn ô tô và 1 làn xe máy). Trước đây, cầu chỉ phục vụ một chiều xe chạy từ hướng cầu Đồng Nai về trung tâm TPHCM.

Từ chiều 3/2, nhà chức trách bắt đầu thí điểm tổ chức giao thông 2 chiều trên cầu Tân Vạn, cho phép một làn ô tô được lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Cầu vượt Tân Vạn được tái phân luồng, cho phép một làn ô tô đi theo chiều từ TPHCM sang Đồng Nai (mũi tên màu vàng) (Đồ họa: Ngọc Tân).

Để thực hiện được phương án trên, nhà chức trách đã thi công cải tạo, mở 2 đoạn dải phân cách tim đường quốc lộ 1 (mỗi đoạn mở khoảng 30m), sử dụng một làn đường cầu vượt Tân Vạn để cho ô tô lưu thông từ hướng TPHCM về cầu Đồng Nai.

Hai chiều đường trên cầu được ngăn cách bằng dải phân cách bê tông kết hợp cọc tiêu nhựa.

Sau khi xuống khỏi cầu vượt Tân Vạn, làn xe hướng từ TPHCM đi Đồng Nai sẽ được điều hướng rẽ phải, trở lại chiều đường cũ để lưu thông qua cầu Đồng Nai.

Với phương án này, dòng ô tô từ TPHCM đi Đồng Nai sẽ tránh được vị trí thường xuyên ùn tắc phía trước ngã ba quốc lộ 1 - Nguyễn Xiển.

Dự kiến giai đoạn 2, Sở Xây dựng nghiên cứu dời làn xe máy khỏi cầu vượt Tân Vạn để tổ chức lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 2 làn ô tô.