Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, có thể có băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 5/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 7/2, miền Bắc trời chuyển rét, khoảng ngày 8-9/2 có khả năng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng thời gian trên, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 5/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.