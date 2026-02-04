Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi cho viên chức y tế, cao nhất 100% lương

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo dự thảo, phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với viên chức, người lao động hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội.

Đối tượng hưởng còn bao gồm viên chức công tác tại trạm y tế xã, phường, đặc khu; nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập và người làm chuyên môn y tế trong lực lượng vũ trang.

Phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp (bậc hiện hưởng), cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trường hợp một người được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Điều kiện để hưởng là phải làm thường xuyên, trực tiếp công việc đó ít nhất 50% thời gian làm việc bình thường trong tháng.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho viên chức ngành y tế (Ảnh: Hoàng Lê).

Dự thảo quy định 6 mức phụ cấp cụ thể.

Trong đó, mức 100% được áp dụng theo lộ trình đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu (bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc), giải phẫu bệnh; hoặc làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo lộ trình, năm 2026 hưởng 80%, năm 2027 hưởng 90% và từ năm 2028 hưởng đủ 100%.

Mức 70% áp dụng đối với viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người mắc bệnh phong, lao, HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ sơ sinh; bảo quản, trông nom xác; làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Mức này cũng áp dụng cho viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã ở các khu vực còn lại, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, các viện y tế dự phòng và cơ sở điều trị nghiện chất.

Mức 60% dành cho viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ nhóm A), người khuyết tật nặng, thương binh, bệnh binh; xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; thực hiện xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân; kiểm dịch y tế biên giới; giám sát, phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Mức 50% áp dụng đối với các công việc như khám, điều trị, chăm sóc người bệnh bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Mức 40% áp dụng cho viên chức trực tiếp làm các công việc xét nghiệm, khám chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền; sản xuất, pha chế, bảo quản, cấp phát thuốc; vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị y tế; công tác an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác xã hội.

Mức này cũng áp dụng với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, cấp cứu ngoại viện.

Mức 30% dành cho viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; viên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; và viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế.

Dự thảo cũng quy định không tính hưởng phụ cấp trong thời gian đi học, công tác dài hạn nhưng không làm chuyên môn; nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên; nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội; tạm đình chỉ công tác hoặc biệt phái từ một tháng trở lên, trừ trường hợp được điều động xuống công tác tại cấp xã.

Đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, thủ trưởng đơn vị căn cứ đặc thù công việc và nguồn thu sự nghiệp để quyết định mức hưởng, nhưng không vượt quá mức phụ cấp tương ứng.

Riêng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ quy định cụ thể mức phụ cấp ưu đãi theo nghề, tối đa 30%, đối với người làm chuyên môn y tế trong lực lượng vũ trang.

Nếu được ban hành, nghị định này sẽ thay thế Nghị định 56/2011/NĐ-CP, nhằm cập nhật chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề cho ngành y tế, phù hợp với yêu cầu cải cách tiền lương và tổ chức bộ máy từ năm 2026.