“Người Nội vụ” làm ngày, làm đêm để phục vụ người dân tốt hơn

Khi được hỏi về một lĩnh vực điển hình nổi bật gần đây của ngành Nội vụ tỉnh nhà, bà Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, giới thiệu ngay lĩnh CCHC với cá nhân điển hình là ông Phùng Văn Sơn, Phó Trưởng phòng CCHC và Văn thư lưu trữ.

CCHC có thể nói là “nỗi đau” của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2021-2023 khi chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) những năm này đều xếp hạng rất thấp. Cụ thể, năm 2021 xếp hạng 55/63, năm 2022 là 51/63, năm 2023 là 32/63.

Ông Phùng Văn Sơn cho biết: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cải cách quyết liệt. Tuy nhiên, đến năm 2023, chỉ số CCHC dù có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của một tỉnh trọng điểm của khu vực phía Nam như Đồng Nai. Thời điểm này, lãnh đạo tỉnh rất sốt ruột nên quyết tâm cải thiện”.

Ông Phùng Văn Sơn, Phó Trưởng phòng CCHC và Văn thư lưu trữ, được phân công phụ trách công tác cải cách hành chính (Ảnh: Nguyễn Vy).

Với quyết tâm trên, năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp trong lãnh đạo, điều hành thực hiện hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Chỉ thị 36 chủ yếu là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó có sự phối hợp nhịp nhàng của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND triển khai Chỉ thị 36. Trong Kế hoạch 336 dài hơn 100 trang, UBND tỉnh xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh, làm căn cứ theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 36.

Chính nhờ quyết tâm của lãnh đạo và cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai, công tác CCHC năm 2024 đã có khởi sắc rõ nét.

Ngày 6/4, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả, xếp hạng chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 và chỉ số CCHC năm 2024 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, chỉ số CCHC năm 2024 của tỉnh Đồng Nai đạt 90,69 điểm, xếp hạng 8/63 tỉnh. Tuy xếp hạng này chưa phải đứng đầu nhưng so với năm 2023, chỉ số PAR INDEX đã tăng 24 hạng.

Đặc biệt, so với năm 2023, Đồng Nai có đến 6/8 nội dung cải thiện đáng kể, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, kết quả cải thiện nhiều nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt chỉ số tối đa là 100%, tăng 60 hạng, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; các nội dung khác cũng nằm trong TOP 10 của cả nước.

Ông Phùng Văn Sơn cho biết, qua theo dõi việc triển khai thực hiện công tác CCHC, ngành Nội vụ nhận thấy các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, sâu sát với công tác này.

Từ đó, dẫn đến công tác phối hợp thực hiện CCHC chưa tốt, còn đùn đẩy, né tránh; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác này, thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân…

Với thực tế trên, đòi hỏi bộ phận tham mưu cần tìm ra những giải pháp tối ưu để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp. Chính vì vậy, ông Sơn đã đóng góp sáng kiến “Giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong lãnh đạo, điều hành thực hiện hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Nội dung quan trọng nhất của sáng kiến là gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cải cách hành chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xem là công tác quan trọng hàng đầu (Ảnh minh họa: Phú Việt).

Từ sáng kiến này, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, mà trực tiếp là Phòng CCHC, đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 36, tiếp đó là UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 336.

Đặc biệt, Sở Nội vụ còn tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức hội nghị, mời thủ trưởng các sở ngành, đơn vị, địa phương đến tham gia, quán triệt và ký cam kết thực hiện các nội dung của Chỉ thị 36.

Nội dung cam kết thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh, gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC, đồng thời lấy đó làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét khen thưởng đối với tập thể cơ quan và người đứng đầu.

Để cam kết đi vào hiện thực, Sở Nội vụ mà trực tiếp là Phòng CCHC xây dựng phương pháp kiểm tra và giám sát công tác thực hiện Chỉ thị 36, Kế hoạch 336 của các sở ngành, địa phương; đôn đốc các đơn vị thực hiện chưa tốt và tham mưu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu chậm trễ, ách tắc trong giải quyết công việc hoặc để cán bộ cấp dưới gây phiền hà, nhũng nhiễu…

Ông Phùng Văn Sơn cho biết: “Đây là những nội dung mới nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh, góp phần đổi mới cách làm việc của chính quyền từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, xây dựng phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ…”.

Sau gần 1 năm vận hành đạt được kết quả đáng khích lệ, sáng kiến của ông Sơn đã được Giám đốc Sở Nội vụ công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong phạm vi cơ sở năm 2024; được Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh của sáng kiến khối quản lý nhà nước năm 2025.

Trong năm 2024, công tác CCHC của Đồng Nai đạt nhiều thành tích đáng kể (Ảnh minh họa: Phước Tuần).

Điều đáng ghi nhận nhất là sáng kiến này đã góp phần quan trọng phát triển công tác CCHC ở Đồng Nai, được Chính phủ công nhận thông qua kết quả xếp hạng chỉ số CCHC đứng thứ 8/63 tỉnh thành trong năm 2024.

Quan trọng nhất, những cải cách trên sẽ giúp Đồng Nai tăng trưởng đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Sơn chia sẻ: “Việc thăng hạng chỉ số CCHC góp phần rất lớn vào việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp; thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch hơn, làm giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp…”.

Những ngày này, không khí tại Phòng CCHC và Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai luôn tất bật vì nhiều nhiệm vụ quan trọng cùng lúc được triển khai.

Theo ông Phùng Văn Sơn, dù thứ hạng chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2024 đã khá tốt nhưng Đồng Nai chưa hài lòng với vị trí thứ 8, vẫn đặt mục tiêu làm tốt hơn, thăng hạng cao hơn, không chỉ vì thành tích của tỉnh mà là để phục vụ nhân dân tốt hơn, giúp tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được triển khai quyết liệt trong những tháng qua càng khiến khối lượng công việc mà phòng CCHC và Văn thư lưu trữ phải giải quyết tăng rất nhiều.

“Anh em lúc nào cũng phải túc trực giải quyết các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, hướng dẫn địa phương giải quyết khi gặp sự cố, thống kê các khó khăn vượt thẩm quyền để xin ý kiến cấp trên, kiểm tra hệ thống khi đồng bộ thủ tục hành chính công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…”, ông Sơn cho hay.

Công tác của bộ phận Văn thư lưu trữ cũng không ít hơn. Cả phòng chỉ hơn 10 người nhưng phải thay phiên nhau tổ chức tập huấn rồi đến các địa phương, đơn vị để trực tiếp hướng dẫn sắp xếp, phân loại tài liệu, hồ sơ giấy tờ để lưu trữ, chuyển giao cho đơn vị mới.

Phó Trưởng phòng CCHC và Văn thư lưu trữ Phùng Văn Sơn chia sẻ: “Có thời gian, anh em phải làm việc đến 20h-21h vẫn chưa được về nhà. Thời gian này, tâm thế của mọi người là làm hết việc chứ không hết giờ”.

Có những thời điểm, cán bộ CCHC làm đến 20h-21h chưa về (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bởi theo ông Sơn, công tác của ngành chủ yếu là tham mưu, hướng dẫn. Nếu địa phương có khó khăn, vướng mắc mà sở không kịp thời hướng dẫn, giải quyết thì công việc ở cơ sở bị ách tắc, ảnh hưởng đến nhiều người dân, doanh nghiệp khác. Để không ách tắc, dồn việc thì xảy ra vấn đề là phải giải quyết ngay, đảm bảo thủ tục thông suốt để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất.

Trong không khí làm việc tất bật chung đó, các đồng nghiệp đều đánh giá cao tinh thần làm việc của ông Phùng Văn Sơn. Bà Hi Hoàng Khánh Linh, Trưởng phòng CCHC và Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, nhận xét: “Sơn là cán bộ nổi bật của phòng, cả về tác phong, chuyên môn, thành tích làm việc lẫn quan hệ với đồng nghiệp, gia đình”.

Đồng nghiệp cơ quan cũng không lạ gì tinh thần làm việc của ông. Trong 4 năm chuyển công tác từ Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Cửu (cũ) về Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, ông liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều đóng góp nổi bật cho công tác CCHC.

Xuất thân từ vùng quê ở Nghệ An vào TPHCM học tập, sau đó gắn bó với cơ quan hành chính ở tỉnh Đồng Nai từ ngày ra trường, Sơn luôn là tấm gương nỗ lực vượt khó của các đồng nghiệp.

Từ khi còn đảm nhận vị trí công chức ở huyện Vĩnh Cửu (cũ) xa xôi, Sơn đã thể hiện sự kiên trì, vượt khó khi ban ngày vẫn đảm nhận tốt công việc của cơ quan, ban đêm và cuối tuần lại chạy mấy chục km về TPHCM học thạc sĩ.

Ông Phùng Văn Sơn chia sẻ: “Công tác CCHC đòi hỏi sự tập trung cao, cần xử lý rất nhiều nội dung và công tác phối hợp rất phức tạp, rất áp lực, đặc biệt là những thời điểm chạy các chỉ tiêu trong thời gian ngắn. Nguyên tắc bất di bất dịch là phải quản lý tốt thời gian. Trong quá trình làm việc phải xác định được mức độ quan trọng của từng vấn đề, từ đó có sự ưu tiên để bố trí thời gian, giải quyết cái nào trước, cái nào sau”.

Tinh thần làm việc của ông Sơn được đồng nghiệp, lãnh đạo đánh giá cao (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, làm tốt công việc ở cơ quan nhưng ông Phùng Văn Sơn lại coi trách nhiệm với gia đình là rất quan trọng. Ông xác định công việc là nơi mình cống hiến, phục vụ nhân dân và khẳng định bản thân nhưng gia đình là điểm tựa để mình hoàn thành nhiệm vụ.

“Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để không bỏ qua những dịp quan trọng của gia đình. Yếu tố quan trọng nhất giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ là sự ủng hộ của gia đình, tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp”, ông Phùng Văn Sơn chia sẻ.