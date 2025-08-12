Đồng Nai đề nghị xã, phường báo cáo khó khăn, vướng mắc trước 15/8

Ngày 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Công văn số 288-CV/TU về việc tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chủ động đề xuất phương án giải quyết sớm nhất, không để ách tắc công việc.

Đoàn viên xã Nhơn Trạch hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính (Ảnh: Phú Việt).

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy Đồng Nai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp về đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, thuế, kinh doanh...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ các nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả đã thực hiện, đang thực hiện, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/8.

Các cấp ủy cần khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ cấp xã; tiếp tục bố trí đầy đủ số lượng biên chế cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp cơ sở, bám sát thực tiễn, tránh tình trạng cào bằng hoặc nơi thừa, nơi thiếu. Đặc biệt nhất là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành rà soát, đầu tư đầy đủ và đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa đối với các điều kiện cần thiết, nhất là chữ ký số, chứng thư số, nhân sự hỗ trợ số hóa dữ liệu.

Tỉnh ủy Đồng Nai giao Ủy ban Kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; định kỳ thứ 5 hằng tuần báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.