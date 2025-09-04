Kiện toàn bộ máy ở thành phố rộng lớn nhất cả nước sau tái lập

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn bộ máy, sở đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai quyết liệt các đề án kiện toàn tổ chức bộ máy.

Giai đoạn 2018-2024, thành phố đã sắp xếp, tổ chức lại 71 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 37 đầu mối, tinh giản 178 vị trí lãnh đạo, quản lý và tiết kiệm hơn 280 tỷ đồng ngân sách.

Sau khi thực hiện sáp nhập Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng (cũ), đến nay bộ máy hành chính thành phố Đà Nẵng đã cơ bản ổn định với 14 sở, 3 tổ chức hành chính tương đương và 226 tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn cấp thành phố; 371 cơ quan chuyên môn và 989 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, phường, đặc khu.

Bộ máy hành chính của Đà Nẵng đã được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Hoài Sơn).

Đổi mới toàn diện công tác cán bộ

Công tác cán bộ luôn được xem là “trọng tâm của trọng tâm”. Do đó, Sở Nội vụ đã tham mưu thành phố ban hành nhiều văn bản hướng dẫn bố trí, sắp xếp, điều chuyển công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.

Đến nay, 32.983 cán bộ, công chức, viên chức đã được bố trí ổn định, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp lý, nhân sự và tâm lý ổn định.

Trong công tác tinh giản biên chế, Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương. Giai đoạn 2022-2026, thành phố đã giảm 89 biên chế công chức và 1.743 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương tiên phong trong việc triển khai đánh giá công chức theo kết quả làm việc từ năm 2012. Mô hình đánh giá được cập nhật, nâng cấp thường xuyên, sử dụng phần mềm trực tuyến để đảm bảo công khai, minh bạch và đánh giá sát thực tế hiệu quả công việc. Đây là một điểm sáng về đổi mới công tác cán bộ trong toàn quốc.

Thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Đến tháng 7/2025 có 2.457 trường hợp được phê duyệt.

Xây dựng chính quyền địa phương hiện đại gắn với đổi mới

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền địa phương, tổ chức mô hình chính quyền đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính.

Từ năm 2021, thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đến năm 2025, thành phố chính thức chuyển sang thực hiện mô hình này với nhiều cơ chế, chính sách mới đã khắc phục hạn chế của giai đoạn thí điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Cùng với đó, thành phố đã xây dựng các đề án lớn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng cũ.

Trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố tiến hành sắp xếp lại 94 đơn vị hành chính cấp xã, hướng tới tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phục vụ người dân tốt hơn, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Bộ máy chính quyền thành phố được sắp xếp lại, hướng tới tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phục vụ người dân tốt hơn (Ảnh: Hoài Sơn).

Cải cách hành chính giữ vững vị thế nhóm dẫn đầu

Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tham mưu triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, đặc biệt là tự chấm điểm, đối chiếu minh chứng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số SIPAS.

Giai đoạn 2021-2024, chỉ số cải cách hành chính trung bình của Đà Nẵng đạt 88,96 điểm, luôn thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất toàn quốc.

Việc kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ gắn với chuyển đổi số

Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào hiện đại hóa nền hành chính và chuyển đổi số.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành các quyết định tạo cơ sở pháp lý và định hướng rõ ràng cho việc chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ và xây dựng Kho lưu trữ số thành phố đến năm 2030.

Tỷ lệ lập hồ sơ công việc điện tử toàn thành phố hiện đạt trên 90%, trong đó nhiều đơn vị đã đạt 100%.

Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản, cùng các giải pháp tiên tiến như lập hồ sơ điện tử ngay từ giai đoạn dự thảo văn bản và tự động hóa quá trình lập hồ sơ thủ tục hành chính đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài liệu, đáp ứng yêu cầu của Đề án 06 và định hướng chuyển đổi số.

Hỗ trợ hiệu quả thị trường lao động và an sinh xã hội

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ có việc làm của lực lượng lao động tại thành phố luôn duy trì ở mức cao (trên 96%). Thành phố đã hỗ trợ giải quyết việc làm bình quân cho hơn 35.000 người/năm trong giai đoạn 2021-2024.

Một buổi giới thiệu việc làm tại Đà Nẵng (Ảnh: Bùi Minh).

Đà Nẵng có hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện gồm: Đào tạo nghề miễn phí, cho vay vốn ưu đãi, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài... Thành phố triển khai rất thành công mô hình hợp tác lao động nông nghiệp với quận Yeongyang (Hàn Quốc).

Tính đến cuối năm 2024, tổng số vốn cho vay giải quyết việc làm hơn 3.577 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an sinh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Chính sách vượt trội, hành động nghĩa tình

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, thành phố luôn quan tâm đến công tác người có công với cách mạng, xem đây là nhiệm vụ chính trị, đạo lý và trách nhiệm thiêng liêng.

Với sự tham mưu của Sở, nhiều chính sách mang tính vượt trội đã được triển khai như: Trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho người có công mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; trợ cấp cho thân nhân thuộc hộ nghèo không còn sức lao động...

Hiện toàn thành phố có trên 100 nghìn lượt người có công được xác nhận, hơn 16.700 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng với kinh phí gần 46 tỷ đồng/tháng.

Hằng năm, hàng chục tỷ đồng được trích từ ngân sách để tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán, ngày 27/7 cho hàng chục nghìn lượt đối tượng chính sách.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì rộng khắp, từ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa đến tổ chức thăm hỏi, tri ân.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả công tác tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy gần 1.000 mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, những nỗ lực đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, hun đúc truyền thống yêu nước và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội.

Ông Lê Minh Thành, một trong những người có công được thành phố bố trí nhà ở xã hội trong năm 2025 (Ảnh: Xuân Sang).

Thi đua - khen thưởng: Lan tỏa, đổi mới và thực chất

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác thi đua - khen thưởng gần đây được đổi mới cả nội dung và hình thức, gắn sát với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ.

Nhiều phong trào thi đua có ảnh hưởng sâu rộng đã được thành phố phát động như: “Thi đua hoàn thành chuyển đổi số”; “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”; “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Thành phố cũng đã xây dựng và tổ chức xét chọn các giải thưởng mang bản sắc riêng, như: Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”; “Nhà giáo tiêu biểu”; “Học sinh xuất sắc toàn diện”...

* Tài liệu: Tham luận của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Hội thảo khoa học “Lịch sử, truyền thống và định hướng phát triển của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025-2045”.