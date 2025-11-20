Quân khu 7 lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó thiên tai ở Lâm Đồng

Ngày 20/11, đoàn công tác của Quân khu 7 đã đến khảo sát tình hình mưa lũ tại tỉnh Lâm Đồng, trao kinh phí hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, cho biết, đơn vị đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Đức Trọng và điều động lực lượng, phương tiện đến Lâm Đồng.

Đoàn công tác của Quân khu 7 thị sát vị trí sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Quân khu 7 Online).

Hiện tại, gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và hơn 200 phương tiện của Quân khu 7 đã sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay tối 20/11, 100 quân nhân cùng 20 xuồng máy có mặt tại tâm lũ của Lâm Đồng để hỗ trợ địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Tại cuộc làm việc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị Quân khu 7 tăng cường 200 quân nhân và phương tiện cho Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Đức Trọng và Khu vực 3 - Bảo Lâm.

Quân số tăng cường sẽ hỗ trợ các địa bàn ngập sâu gồm: D'ran, Ka Đô, Ninh Gia, Đức Trọng, Hiệp Thạnh (thuộc Khu vực phòng thủ 1 - Đức Trọng); Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2 và Cát Tiên (thuộc Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm).

Cũng trong ngày 20/11, đoàn công tác của Quân khu 7 đã trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng để giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão.

5 ngày qua, mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lâm Đồng đã gây ra tình trạng sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường. Thời tiết cực đoan khiến khu vực Đà Lạt đứng trước nguy cơ bị cô lập.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập nhiều vùng dân cư tại D'ran, Ka Đô, Đức Trọng, Đạ Tẻh... Tính đến sáng 20/11, tỉnh Lâm Đồng đã công bố 3 tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các tuyến đèo bị chia cắt.