Quy định mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về thực hiện chế độ ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sang đất ở hoặc công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 và thay thế các quy định cũ đã áp dụng từ năm 2010.

Những ai được hưởng chính sách?

Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm Người có công quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ, bao gồm cha mẹ đẻ, vợ/chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ, cũng thuộc diện được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

12 nhóm người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và triển khai chính sách ưu đãi cũng nằm trong phạm vi áp dụng của Quyết định.

Chế độ miễn và giảm tiền sử dụng đất được quy định theo đúng nội dung tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Theo đó, người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi được giao đất, chuyển mục đích hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất sẽ thực hiện theo các mức giảm tại Điều 105 Nghị định 131.

Việc miễn, giảm được thực hiện bảo đảm rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng.

Phân cấp mạnh cho cấp xã

Một điểm mới đáng chú ý là UBND Thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Thẩm quyền này trước đây thuộc UBND cấp huyện.

Quy trình thực hiện yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải căn cứ giấy xác nhận người có công hoặc thân nhân liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền cấp để quyết định miễn, giảm trước khi ban hành quyết định giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Cũng theo quy định mới, trường hợp thuộc diện miễn tiền sử dụng đất thì không phải xác định giá đất và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giúp giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân.

Quyết định mới đồng thời bãi bỏ Quyết định 16/2010/QĐ-UBND và Quyết định 36/2023/QĐ-UBND, vốn điều chỉnh cơ chế miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công trong giai đoạn trước.

Đối với các hồ sơ đã gửi UBND cấp huyện nhưng chưa ban hành quyết định miễn, giảm, sẽ được chuyển về UBND cấp xã để giải quyết theo quy định mới. Những hồ sơ đã gửi cấp xã trước ngày Quyết định có hiệu lực cũng tiếp tục thực hiện theo Quyết định lần này.

Trong quá trình triển khai, nếu các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành quy định mới khác với Quyết định này, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện theo văn bản cấp trên. Các đơn vị liên quan được yêu cầu kịp thời phản ánh vướng mắc về Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.