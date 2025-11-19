Bệnh viện được trích 12%-35% doanh thu để cải cách tiền lương

Tại kỳ họp thứ 5 khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026), HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có số thu lớn do thành phố quản lý.

Những cơ sở y tế được áp dụng chính sách này là các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc đối tượng áp dụng và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù.

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được trích nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương, nghị quyết quy định với 2 nhóm khác nhau.

Thứ nhất là các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Bệnh viện thuộc nhóm này được trích 35% số thu được để lại theo quy định từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác. Với các khoản thu khác ngoài các khoản trích 35% nêu trên, cơ sở y tế được trích 40% số thu để lại theo quy định.

Thứ hai là các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Cơ sở y tế thuộc nhóm này được trích 12% số thu được để lại theo quy định từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, dịch vụ y tế khác và các khoản thu khác.

Sau khi thực hiện trích lập nguồn nêu trên cộng với các nguồn cải cách tiền lương khác theo quy định mà vẫn chưa đủ để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương và chi thu nhập tăng thêm thì ngân sách nhà nước sẽ bố trí phần chênh lệch.

Nghị quyết cũng có quy định riêng đối với các cơ sở y tế tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các nội dung chi phải sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương theo quy định pháp luật hiện hành và chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù mà không đề xuất ngân sách nhà nước cấp bù.

Với các đơn vị này, thành phố cho phép đơn vị được quyết định tỷ lệ trích nguồn thu để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương theo nhu cầu.