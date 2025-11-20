Trợ cấp hưu trí xã hội do 3 Bộ đảm đương, quản lý

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo dự thảo tờ trình, mục đích ban hành dự thảo luật để sửa đổi, bổ sung các quy định về vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội; về trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công đoàn.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng định hướng sửa đổi nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của các bộ, ngành, địa phương sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; về tên gọi của các bộ, ngành, cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo đồng bộ với các quy định mới tại Hiến pháp, Luật Chính quyền địa phương, Luật Thanh tra.

Một trong những điểm mới của dự thảo luật là bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của Bộ Y tế vào khoản 2 Điều 134. Cụ thể, Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội.

Dự thảo còn sửa đổi khoản 3 Điều 134 như sau: Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ các quy định về trách nhiệm về quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Điều 136.

Trợ cấp hưu trí xã hội hiện được áp dụng với người từ đủ 75 tuổi trở lên (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Cụ thể với những nội dung quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ sẽ bị bãi bỏ như: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về trợ cấp hưu trí xã hội.

Đồng thời, dự thảo luật được đề xuất bổ sung Điều 137a về trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ này cũng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế còn có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về trợ cấp hưu trí xã hội.

Về đánh giá tác động của chính sách này, Bộ Nội vụ cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về tên gọi, trách nhiệm của các Bộ và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo tính thống nhất, khả thi, phù hợp với thực tiễn của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18, chức năng quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội thuộc Bộ Y tế. Việc sửa đổi luật tạo cơ sở pháp lý ghi nhận chức năng quản lý nhà nước thuộc về Bộ Y tế.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội quy định tại Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Chế độ hưu trí xã hội đối với người thụ hưởng vẫn được duy trì và đảm bảo.