Người có công đi điều dưỡng bằng máy bay, ở khách sạn 2 triệu đồng/ngày

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ thường trú trên địa bàn thành phố.

Trước khi tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TPHCM (cũ) đã có quy định chính sách này. Tuy nhiên, tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ) chưa có chính sách tương tự.

Do đó, việc xây dựng chính sách này thống nhất trên toàn bộ địa bàn TPHCM mới thể hiện sự tri ân, quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với người có công và gia đình người có công, thể hiện ý nghĩa nhân văn, truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Người có công TPHCM trong một chuyến về nguồn tại Côn Đảo (Ảnh: CTV).

Theo nghị quyết này, ngoài kinh phí Trung ương cấp cho người có công đi điều dưỡng thì ngân sách TPHCM sẽ hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) trong thời gian người có công và thân nhân liệt sỹ đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung và hỗ trợ chi phí đi tham quan, về nguồn, dự hội nghị.

Nội dung hỗ trợ bao gồm 3 khoản chi phí chính.

Thứ nhất là hỗ trợ chi phí thuê phương tiện đưa đón đi và về bằng ô tô hoặc máy bay (hạng phổ thông) được thanh toán theo hóa đơn thực tế. Phần hỗ trợ này bao gồm cả chi phí thuê phương tiện đưa đón đến sân bay, nhà ga.

Thứ hai là hỗ trợ chi phí ăn uống thanh toán theo hóa đơn thực tế, tối đa 180.000 đồng/người/buổi (không quá 3 buổi/ngày).

Thứ ba là hỗ trợ chi phí thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hóa đơn thực tế. Đối với trường hợp nghỉ ở các thành phố trực thuộc Trung ương thì thanh toán mức giá thuê phòng ngủ, tối đa là 2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Đối với các tỉnh thì thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1,8 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Về nguyên tắc, chính sách này áp dụng đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ đang có hồ sơ quản lý tại Sở Nội vụ TPHCM.

Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ đi tham quan, về nguồn, dự hội nghị 1 lần/người/năm do Trung ương hoặc Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức và mời tham dự.

Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ chi phí đưa đón, ăn uống, phòng nghỉ trong thời gian tham gia điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung là những người được hưởng chế độ ưu đãi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và quy định pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo UBND TPHCM, công tác "đền ơn, đáp nghĩa", chăm lo đời sống người có công và gia đình người có công đã trở thành truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.

Hiện thành phố quản lý hơn 350.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có hơn 47.500 lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Độ tuổi của người có công hiện đều ở mức cao (khoảng từ 75-95 tuổi), tỷ lệ giảm tự nhiên (chết do tuổi già, bệnh nền) tăng nhanh, nhất là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh...

Do đó, UBND TPHCM đánh giá giai đoạn 2025-2035 là “10 năm vàng” để thực hiện chính sách ưu đãi người có công.