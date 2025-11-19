3,26 triệu lượt người có công, thân nhân đã được hỗ trợ

41.800 căn nhà của người có công được xây mới, sửa chữa

Thời gian qua, chính sách ưu đãi người có công không ngừng được mở rộng và hoàn thiện. Các chế độ chăm sóc vật chất, tinh thần được thực hiện đồng bộ, toàn diện, góp phần cải thiện đời sống, mang lại sự an tâm cho các đối tượng chính sách và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Bộ Nội vụ cho biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng. Đối tượng có công ngày càng mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội.

Báo Dân trí khởi công xây 2 căn nhà tặng người có công ở Thanh Hóa năm 2024. (Ảnh: Thanh Tùng).

Một trong những kết quả nổi bật là từ năm 2017 đến nay, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết, trong đó có hơn 2.400 liệt sĩ, hơn 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Cùng với đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021, cho thấy sự điều chỉnh kịp thời, thiết thực để người có công có điều kiện sống ngày càng tốt hơn, phù hợp với mức phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Công tác chăm lo nhà ở cho người có công là điểm sáng nổi bật. Trong gần 2 năm qua, công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công tiếp tục ghi dấu ấn rõ nét. Hơn 41.800 căn nhà đã được xây mới hoặc sửa chữa, từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.970 tỷ đồng và các nguồn vận động, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Các hoạt động chăm lo đời sống người có công tiếp tục được tổ chức thiết thực. Từ đầu năm 2025, riêng trong các dịp lễ lớn, Tết cổ truyền, trên 3,26 triệu lượt người có công và thân nhân đã được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, 57.037 sổ tiết kiệm với tổng trị giá hơn 124 tỷ đồng đã được trao từ năm 2019 đến nay - những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận đầy trân trọng của xã hội.

Định hướng chính sách người có công hiệu quả, nhân văn

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách đối với người có công theo hướng phục vụ, hiện đại, toàn diện, bao trùm, hiệu quả và nhân văn.

Đồng thời, các cấp, các ngành cũng thực hiện đầy đủ và hiệu quả định hướng về chính sách đối với người có công theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII.

Đặc biệt là việc chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống. Các cấp có thẩm quyền tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội.

Đồng thời, các cấp, các ngành nỗ lực hơn nữa trong tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thường xuyên tôn vinh, biểu dương, lan tỏa giá trị cống hiến của người có công trong xã hội, tạo điều kiện để người có công tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, trở thành nguồn cảm hứng giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tri ân người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” – giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh bền vững của dân tộc Việt Nam. Những con số biết nói, cùng các nghĩa cử cụ thể, thiết thực, đã minh chứng rõ nét cho tính nhân văn, sự tiến bộ và hiệu quả của chính sách chăm lo người có công.