Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine

Xe đông lạnh chở thi thể các binh sĩ Ukraine được đưa đến vùng biên giới Bryansk của Nga (Ảnh: Sputnik).

Trung tâm điều phối tù binh của Ukraine cho hay, hôm nay 20/11, Ukraine đã nhận về 1.000 thi thể binh sĩ thiệt mạng từ Nga.

“Các điều tra viên thuộc cơ quan thực thi pháp luật, cùng với các đơn vị chuyên môn của Bộ Nội vụ, sẽ sớm tiến hành toàn bộ những cuộc giám định cần thiết và xác định danh tính các thi thể được hồi hương”, Trung tâm điều phối tù binh của Ukraine viết trên Telegram.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng Moscow nhận lại 30 thi thể.

Nga và Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc trao trả thi thể tương tự, cũng như trao đổi tù binh còn sống kể từ khi xung đột nổ ra đầu năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang bế tắc, các nhà đàm phán của 2 bên đã không gặp mặt trực tiếp kể từ ngày 23/7.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tích cực thúc đẩy Kiev và Moscow ngồi vào bàn đàm phán trên cơ sở 2 bên buộc phải đưa ra nhượng bộ để chấm dứt xung đột.

Washington được cho là đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm, trong đó có các điều khoản như buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, giảm quy mô quân đội, không cho phép lực lượng quân sự nước ngoài triển khai trên lãnh thổ. Những điều kiện từ lâu đã bị Ukraine và các đồng minh coi là tương đương với đầu hàng.

Giới chức châu Âu nêu rõ, mọi kế hoạch hòa bình phải có sự tham gia của Ukraine và châu Âu, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng không được tước đi khả năng tự vệ của Ukraine.