Nhà dân, trụ sở xã xuất hiện vết nứt sau tiếng nổ lớn dưới lòng đất

Ngày 20/11, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến nhiều nhà dân và trụ sở xã xuất hiện vết nứt sau tiếng nổ lớn từ lòng đất.

Trước đó ngày 19/11, người dân thôn Chư Bang, xã Ia Rsai bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn từ lòng đất. Ngay sau đó, nhiều hộ dân phát hiện tường nhà có các vết nứt rộng khoảng 0,5cm, dài 7-10m.

Khu nhà làm việc 1 tầng của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt lớn (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Châu, qua kiểm tra sơ bộ, có 3 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó một hộ nứt nặng nhất với nhiều vết rộng khoảng 1cm và kéo dài hơn 10m.

Ngoài nhà dân, 2 phòng làm việc, hội trường, nhà bảo vệ tại trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai, trụ sở Công an xã Ia Rsai cũng xuất hiện nhiều vết nứt tương tự.

Nhà dân và trụ sở xã xuất hiện vết nứt sau tiếng nổ lớn (Ảnh: Chí Anh).

"Thời điểm người dân nghe tiếng nổ là lúc trời đang mưa lớn và không có hiện tượng rung lắc như động đất. Đây là hiện tượng lạ, chưa từng xảy ra trên địa bàn", ông Châu nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, địa phương đã khuyến cáo người dân và cán bộ, nhân viên làm việc trong những phòng có vết nứt hết sức cẩn trọng. Đồng thời, xã đã đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định để xác định nguyên nhân.