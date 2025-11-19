Chi tiết mức lương của Chủ tịch xã, phường hiện nay

Liên quan đến mức lương của cán bộ, công chức cấp xã, phường, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thuỳ Trang cho biết, căn cứ Điều 16 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, các quy định liên quan đến công chức cấp xã tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 71 Nghị định 170/2025/NĐ-CP.

Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính trong 6 tháng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính quy định: "Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác.

Sau thời gian này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật”.

Theo Công văn số 11/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính Phủ, cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã trước đây được bố trí làm công chức ở cấp xã mới thì tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 06 tháng; sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Như vậy, bà Trang cho hay, mức lương của công chức cấp xã năm 2025 được thực hiện theo cách tính lương đối với công chức xã trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, ngày 1/7/2025.

Cụ thể, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức ở xã được thực hiện theo công thức sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã được áp dụng theo quy định về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV, hệ số lương của công chức hành chính như sau:

Chuyên viên: Có hệ số lương 2,34-4,98 (bao gồm các hệ số lương theo bậc như sau: 2,34; 2,67; 3; 3,33; 3,66; 3,99; 4,32; 4,65; 4,98)

Cán sự: Có hệ số lương 2,1-4,89 (bao gồm các hệ số lương theo bậc như sau: 2,1; 2,41; 2,72; 3,03; 3,34; 3,65; 3,96; 4,27; 4,58; 4,89).

Nhân viên: Có hệ số lương 1,86-4,06 (bao gồm các hệ số lương theo bậc như sau: 1,86; 2,06; 2,26; 2,46; 2,66; 2,86; 3,06; 3,26; 3,46; 3,66; 3,86; 4,06).

Bên cạnh đó, căn cứ Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC, hệ số lương của Chủ tịch UBND xã là:

Như vậy, theo các quy định nêu trên, mức lương của Chủ tịch UBND xã lần lượt là: 5,031 triệu đồng và 6,21 triệu đồng. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền lương tăng thêm khác.