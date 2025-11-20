TPHCM áp dụng quy định cũ để giải quyết tách thửa sau sáp nhập

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, TPHCM mới được hình thành từ việc sáp nhập địa bàn TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Tuy nhiên, trước thời điểm sáp nhập, mỗi địa phương áp dụng một quy định khác nhau về diện tích tối thiểu để tách thửa, khiến người dân và chính quyền cơ sở lúng túng khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Chẳng hạn, trong thủ tục tách thửa đất là đất ở, tại TPHCM cũ quy định diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại sau khi tách thửa là từ 36m2-80m2; tại tỉnh Bình Dương cũ, diện tích tối thiểu tách thửa là 60m2-100m2; tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lại là 60m2-80m2.

TPHCM áp dụng quy định của đơn vị hành chính cũ (TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương) để giải quyết thủ tục tách thửa cho người dân (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trả lời báo chí tại cuộc họp cung cấp thông tin kinh tế - xã hội giữa tháng 11, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã có hướng dẫn áp dụng tạm thời để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố hiện được quy định tại 3 quyết định.

Thứ nhất là Quyết định số 100/2024/QĐ-UBND của UBND TPHCM. Thứ hai là Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương. Thứ ba là Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có quy định điều chỉnh trường hợp này tại Khoản 20 Điều 1.

Theo đó, luật quy định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, chủ tịch UBND ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó.

Đối với trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp (như trường hợp sáp nhập 3 tỉnh, thành để hình thành TPHCM mới) thì văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, chủ tịch UBND của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi HĐND, UBND, chủ tịch UBND của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản mới.

Căn cứ quy định nêu trên, hồ sơ tách thửa trên địa bàn hành chính thuộc phạm vi địa giới hành chính (cũ) nào thì áp dụng theo quyết định quy định về tách thửa đã được ban hành trước đó.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, để thống nhất quy định pháp luật về tách thửa cho địa bàn thành phố sau sáp nhập, Sở đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố trong Quý IV.

Hiện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở đang khẩn trương thực hiện, sau khi hoàn chỉnh dự thảo sẽ gửi lấy ý kiến các sở, ngành và cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố trước khi trình UBND Thành phố xem xét, trình HĐND Thành phố thông qua.

Trong thời gian chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho TPHCM sau sáp nhập, đối với thửa đất trên địa bàn tỉnh, thành nào (trước sáp nhập) thì áp dụng theo quy định do UBND tỉnh, thành đó để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.