Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để người dân kêu cứu trên mái nhà

Tối 20/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó mưa lũ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết từ ngày 16/11 đến 20/11, các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa rất lớn. Dự báo từ tối nay đến hết ngày 21/11, các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các địa phương bị lũ lụt (Ảnh: Hoàng Đức).

Từ tối 19/11, lũ trên Sông Ba (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993 và 1986.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, sử dụng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu để kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn.

“Hôm nay, tôi và Bí thư Khánh Hòa kiểm tra ngay trên địa bàn Nha Trang, vẫn còn nhiều khu vực người dân bị cô lập, tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề này”, ông Thắng nói.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết ở địa phương này vẫn còn một số nơi bị chia cắt và lực lượng chức năng đang tiếp cận.

Người dân Đắk Lắk quay cuồng trong cơn lũ dữ (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị duy trì lực lượng quân đội, công an để hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, kiến nghị Trung ương hỗ trợ về y tế và 2.000 tấn lương thực.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an sinh cho người dân vùng ngập lũ.

Ông đề nghị lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương phải nhanh chóng tiếp cận những nơi đang bị chia cắt, ngập sâu.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong đêm nay phải tìm cách tiếp cận để cứu dân, không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà vì rất nguy hiểm.

Đối với tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương cần huy động tổng lực, tiếp tục vào sâu các vùng ngập để đưa dân đến nơi an toàn; tuyệt đối không sơ tán người dân đến những khu vực thấp trũng. Lực lượng quân đội, công an sẵn sàng nhường trụ sở làm nơi ở tạm; phối hợp tiếp tế lương thực, nước uống bằng mọi biện pháp cho các khu vực còn bị cô lập.

Nhiều lực lượng tham gia ứng cứu người dân trong vùng lũ ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục duy trì lực lượng, huy động tối đa trang thiết bị hỗ trợ các địa phương. Những phương tiện ở gần phải được điều động ngay, phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ.

Liên quan đến thông tin liên lạc, các bộ, ngành phải khẩn trương khắc phục mất kết nối, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ đạo.

“Không để xảy ra việc Bí thư Tỉnh ủy không liên lạc được với Bí thư xã”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng và Bộ Công an tiếp tục cử lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí sạt lở. Riêng Bộ Xây dựng nhanh chóng đến tỉnh Lâm Đồng phối hợp xử lý các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.