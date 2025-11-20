Đồng Tháp thông tin việc chi trả hỗ trợ cho hơn 2.700 cán bộ nghỉ việc

Chiều 20/11, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Đa, tính đến hết tháng 11, số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền được giải quyết chế độ, chính sách theo các nghị định trên dự kiến hơn 2.700 người, tổng kinh phí 2.714 tỷ đồng.

"Tỉnh đang tập trung thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

UBND tỉnh đã cho chủ trương về nguồn kinh phí để kịp thời thực hiện chi trả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 154 của Chính phủ”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin tại buổi họp báo.

Cũng theo ông Đa, Đồng Tháp luôn theo dõi sát tình hình hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã để ghi nhận kịp thời những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh (nếu có) để đưa ra giải pháp hỗ trợ.

Tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với các ngành, lĩnh vực gắn với việc sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Liên quan vấn đề chỗ ở, nhà công vụ sau sắp xếp, trước đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở công vụ. Cụ thể, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng 1.100 cán bộ, công chức được phân công làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị mới, trong khi quỹ nhà công vụ và nhà ở xã hội hiện có rất hạn chế.

UBND tỉnh tạm thời bố trí chỗ ở tại một số cơ sở như nhà công vụ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chung cư số 2 Lê Văn Duyệt và khuôn viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn.

Tuy nhiên, phương án này chỉ mang tính tạm thời, còn nhiều bất cập; hiện vẫn còn khoảng 900 công chức chưa có nơi ở ổn định và phải thuê trọ.

Trong khi đó, số lượng công chức được tiếp nhận và điều động đến công tác tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Tháp mới là 1.533 người, tiếp tục gây áp lực lớn lên quỹ nhà ở công vụ.

Trước nhu cầu bức thiết, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở công vụ tại phường Trung An với quy mô 1 tầng hầm, 8 tầng nổi, 285 căn hộ, tổng vốn hơn 421 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở xa đến làm việc tại trung tâm hành chính mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.