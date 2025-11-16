Lương tối thiểu tăng từ năm 2026 kéo theo nhiều khoản được điều chỉnh

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tăng 7% so với hiện hành, áp dụng từ đầu năm 2026.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II tăng từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3,86 triệu đồng/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Lương tối thiểu tăng sẽ giúp nhiều khoản khác được điều chỉnh theo.

Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định.

Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Lương tối thiểu tăng sẽ góp phần tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Hoa Lê).

Tương tự như việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu sẽ tăng. Kéo theo đó là mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng. Điều này sẽ góp phần làm cho mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sau này tăng theo.

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Luật Việc làm 2025 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố, được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động được nhận hằng tháng sẽ không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng được điều chỉnh tăng.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo Điều 5 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được căn cứ vào mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, quyết định này nêu rõ, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng (Ảnh: Ngọc Nam).

Do đó, lương tối thiểu vùng tăng sẽ là cơ sở buộc các doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng, ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Nhờ việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội nên mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng theo.

Tăng tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc

Theo Bộ luật Lao động, người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, khi người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì sẽ được trả theo lương mới. Tiền lương theo công việc mới không thấp hơn mức lương tối thiểu.