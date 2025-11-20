Nghi vấn lật ca nô cứu hộ trên dòng lũ chảy xiết

Mới đây, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một ca nô cứu hộ của lực lượng chức năng di chuyển trên dòng nước lũ chảy xiết. Sau đó, chiếc ca nô bị cuốn vào một bụi cây rồi nhanh chóng lật úp vào dòng lũ đục ngầu. Cả 3 người trên ca nô cũng bị cuốn xuống dòng nước.

Sự việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhiều người bày tỏ lo lắng cho sự an nguy của lực lượng chức năng khi đi vào những vùng lũ nguy hiểm để giải cứu người dân gặp nạn.

Ca nô của lực lượng chức năng bị nước lũ chảy xiết cuốn vào bụi cây (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo một số nguồn tin, vụ việc xảy ra tại phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) vào sáng 19/11, khi lực lượng công an tỉnh đang triển khai cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong những căn nhà bị ngập nước.

Cũng theo nguồn tin, vụ việc không gây thương tích về người; chiếc ca nô sau đó được lật trở lại, người trên ca nô an toàn, tiếp tục hành trình đi cứu hộ người dân.

Tối 20/11, Thượng tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết có nắm thông tin về clip đoàn cứu hộ bị lật ca nô nhưng phủ nhận thông tin việc này xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk.

Chiếc ca nô sau đó bị nước tràn vào, lật úp dưới dòng nước lũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Thượng tá Thanh, sự việc này có thể xảy ra trước thời điểm lũ lên cao tại Đắk Lắk và chưa rõ địa điểm chính xác.

"Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đang triển khai công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng lũ tại tỉnh suốt nhiều ngày nay", Thượng tá Thanh chia sẻ thêm.

Để hỗ trợ người dân vùng lũ ở Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ cùng 51 ô tô, 3 xe chuyên dụng, 47 ca nô; Công an tỉnh đã huy động lực lượng và thiết bị gồm 122 ô tô các loại, 40 ca nô, xuồng máy... đến các địa phương.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nêu trên.