Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi thư chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Mở đầu bức thư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động của Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Sau đây báo Dân trí xin giới thiệu toàn văn bức thư của Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình:

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động của Trường Đại học Lao động - Xã hội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã khẳng định được vị thế là cơ sở giáo dục đại học có uy tín, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Với tầm nhìn đến năm 2040, Trường Đại học Lao động - Xã hội trở thành trường đại học thông minh, định hướng ứng dụng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, có vị thế hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực lao động - xã hội - quản lý công - kinh tế và kinh doanh tại Việt Nam và khu vực, Nhà trường đã và đang tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức; hoàn thiện thiết chế quản trị nội bộ; đẩy mạnh tự chủ; phát huy giá trị cốt lõi "Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hội nhập - Nhân văn" với triết lý giáo dục "Giáo dục toàn diện - Kiến tạo tương lai - Vươn tầm hội nhập" nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của ngành và của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tôi đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết của các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức và người lao động của Nhà trường trong suốt thời gian qua. Những thành tựu đạt được là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo Trường Đại học Lao động - Xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tôi mong muốn thầy và trò Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh đổi mới mô hình đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và tham gia tư vấn chính sách cho ngành. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng với bề dày truyền thống, tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề và sự đổi mới không ngừng, đội ngũ nhà giáo của Nhà trường sẽ tiếp tục tỏa sáng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Nội vụ và của đất nước.

Chúc các thế hệ thầy cô giáo, viên chức và người lao động của Trường Đại học Lao động - Xã hội cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình