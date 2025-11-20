Ấn Độ - Nga thương lượng đồng sản xuất "bóng ma bầu trời" Su-57

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: Sputnik).

Thông tin này được tiết lộ bởi Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 19/11.

“Công việc đang được tiến hành khẩn trương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nền tảng Su-57E, vốn có thể được sử dụng để triển khai chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ 5 của riêng Ấn Độ”, ông nói.

Ông Alipov cho biết lợi thế cạnh tranh của Nga nằm ở mức độ chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất chưa từng có, phù hợp với các sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" và "Ấn Độ tự cường".

Nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport được cho là đã thực hiện một buổi giới thiệu về các tính năng then chốt của dòng máy bay với truyền thông Ấn Độ tại Dubai Airshow.

Chiếc tiêm kích này, một trong số ít máy bay trang bị công nghệ tàng hình trên thế giới, được thiết kế để đối phó với tất cả tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5, theo một quan chức cấp cao của Rosoboronexport.

Các cuộc thảo luận về chuyển giao công nghệ và hợp tác diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vào tháng 10, các quan chức quốc phòng của hai nước đã tổ chức một cuộc họp để tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.

Đầu năm nay, Su-57 đã trình diễn tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á, Aero India, ở Bengaluru, Ấn Độ. Đối thủ chính của nó, F-35 của Mỹ do Lockheed Martin sản xuất, cũng tham gia.

Nga đã sản xuất khoảng 42 chiếc Su-57 và đặt hàng thêm 30 chiếc. Giá ước tính của nó dao động từ 35-50 triệu USD, và có thể lên tới 60-75 triệu USD nếu sản xuất nội địa, mức tương đối rẻ nếu so với F-35 (100 triệu USD) và F-22 (227 triệu USD).

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào mà Ấn Độ cần. Chúng tôi sẽ duy trì cách tiếp cận mà chúng tôi đã áp dụng trong những năm gần đây để đáp ứng yêu cầu của Ấn Độ đối với khí tài quân sự”, ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, cho biết tại Dubai Airshow.

Ông Chemezov không bình luận về các cuộc thảo luận với Ấn Độ liên quan đến Su-57.

Ấn Độ và Nga đã bày tỏ kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự sâu rộng hơn, tập trung vào chuyển giao công nghệ cho các nền tảng trên không, hải quân và tên lửa.