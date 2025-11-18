Thanh Hóa phân bổ 569 xe công cho các xã, phường, đơn vị

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh mới ký quyết định về việc phân bổ và quản lý ô tô công trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này không áp dụng đối với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đơn vị được phân bổ ô tô công gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và đơn vị tương đương cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh; cùng các xã, phường trên địa bàn.

Thanh Hóa phân bổ mỗi cấp xã, phường được sử dụng 2 xe công (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ tổng cộng 569 ô tô công cho các đơn vị nêu trên.

Trong đó, một số sở và đơn vị trực thuộc sở được phân bổ số lượng xe lớn như: Sở Xây dựng 11 xe; Sở Công Thương 8 xe; Sở Nông nghiệp và Môi trường 30 xe; Sở Y tế 89 xe.

Ngoài ra, tỉnh cũng phân bổ 332 xe cho 166 xã, phường. Cụ thể, mỗi UBND cấp xã, phường được cấp 1 xe và mỗi Đảng ủy xã, phường được cấp 1 xe.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác chung; trường hợp có đơn vị trực thuộc thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định việc bố trí sử dụng cho phù hợp (phương thức quản lý trực tiếp).