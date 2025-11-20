Mức lương của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường

Mức lương, phụ cấp của Chủ tịch HĐND xã năm 2025 được căn cứ theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, từ ngày 1/7, các quy định liên quan đến công chức cấp xã tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 71 Nghị định 170/2025/NĐ-CP.

Theo Công văn số 11/CV-BCĐ, cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã trước đây được bố trí làm công chức ở cấp xã mới thì tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng; sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Như vậy, mức lương của Chủ tịch HĐND năm 2025 được thực hiện theo cách tính lương đối với công chức xã trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, ngày 1/7/2025.

Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Trong đó, Chủ tịch HĐND xã được áp dụng theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Còn tiền lương Chủ tịch HĐND xã được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hệ số lương của Chủ tịch HĐND xã có 2 bậc là 2,15 và 2,65. Như vậy, mức lương Chủ tịch HĐND xã năm 2025 lần lượt là 5,031 triệu đồng và 6,21 triệu đồng. Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Hiện nay, Chủ tịch HĐND xã được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,25. Như vậy, hệ số càng cao, tiền lương của Chủ tịch HĐND càng cao. Ngoài tiền lương, phụ cấp chức vụ những cán bộ giữ chức danh này nếu làm ở các vùng đặc thù còn được hưởng phụ cấp đặc thù, hoặc phụ cấp thâm niên.

Một số tỉnh thành phố còn có chính sách tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động như: Hà Nội; TPHCM; Hải Phòng...

Cụ thể, tại Hà Nội, cán bộ, công chức được chi thu nhập tăng thêm năm 2025 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Còn lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc TPHCM được chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ. Đồng thời, lao động ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc TPHCM nhưng làm việc trên địa bàn TP cũng được chi thu nhập tăng thêm với mức tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.