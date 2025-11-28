Chính sách người có công trở thành điểm sáng an sinh xã hội của TPHCM

Trả lời báo Dân trí về công tác chăm lo cho người có công với cách mạng năm 2025, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết: “Hiện nay, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi theo quy định của Trung ương, Sở Nội vụ với vai trò cơ quan tham mưu, đã chủ động đề xuất UBND Thành phố triển khai nhiều chương trình, chính sách đặc thù thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với người có công với cách mạng trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ngay sau ngày sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hợp nhất địa bàn TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới, thành phố đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách, triển khai ngay một chương trình lớn nhằm chăm lo cho người có công trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Thời điểm đó, chính sách tặng quà cho người có công với cách mạng theo quy định của 3 địa phương trước ngày 1/7 có sự chênh lệch. Để thực hiện tốt chương trình, Sở Nội vụ TPHCM đã tham mưu UBND Thành phố áp dụng mức chi quà tặng cao nhất cho người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM mới.

Phương pháp này đảm bảo người có công trên toàn thành phố được nhận mức chi quà tặng ít nhất là bằng, hoặc cao hơn mức chi của 3 khu vực trước khi sáp nhập.

Kết quả trong đợt này, TPHCM đã tổ chức tặng quà cho hơn 147.000 người có công với tổng kinh phí gần 144 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cùng với hoạt động tặng quà, Sở Nội vụ tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi các đơn vị, các gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố viếng nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Côn Đảo cũng được Sở Nội vụ tham mưu chu đáo, phục vụ đoàn cựu tù chính trị dự lễ tưởng niệm và thăm các điểm di tích cách mạng.

Song song đó, Sở đã tham mưu tổ chức Họp mặt Người có công tiêu biểu và nhiều hoạt động tri ân tại các phường, xã, đặc khu tạo nên chuỗi hoạt động liên tục, trang trọng, ý nghĩa.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố triển khai nhiều hoạt động chăm lo chiều sâu, thể hiện sự trân trọng đối với các nhân chứng lịch sử, những người góp phần hình thành nền tảng của cách mạng Việt Nam.

Sở còn tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đặc biệt, Sở Nội vụ TPHCM còn chủ trì, tham mưu tổ chức đoàn 292 đại biểu người có công tiêu biểu của thành phố ra thủ đô Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đối với chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn thành phố, điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 là việc Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 59/2025/NQ-HĐND quy định chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn cho người có công và thân nhân liệt sỹ.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, nghị quyết này góp phần tháo gỡ những khó khăn tồn tại trước đây, đồng thời mở rộng phạm vi hỗ trợ của thành phố bên cạnh nguồn kinh phí Trung ương.

Với chính sách này, ngoài kinh phí Trung ương cấp cho người có công đi điều dưỡng thì ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn, ở trong thời gian người có công và thân nhân liệt sỹ đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung và hỗ trợ chi phí đi tham quan, về nguồn, dự hội nghị.

Theo chính sách đặc thù trên, ngân sách thành phố hỗ trợ cho người có công đi điều dưỡng 3 khoản chi phí chính.

Thứ nhất là hỗ trợ chi phí thuê phương tiện đưa đón đi và về bằng ô tô hoặc máy bay (hạng phổ thông) được thanh toán theo hóa đơn thực tế. Phần hỗ trợ này bao gồm cả chi phí thuê phương tiện đưa đón đến sân bay, nhà ga.

Thứ hai là hỗ trợ chi phí ăn uống thanh toán theo hóa đơn thực tế, tối đa 180.000 đồng/người/buổi (không quá 3 buổi/ngày).

Thứ ba là hỗ trợ chi phí thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hóa đơn thực tế. Đối với trường hợp nghỉ ở các thành phố trực thuộc Trung ương thì thanh toán mức giá thuê phòng ngủ, tối đa là 2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Đối với các tỉnh thì thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1,8 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Trước thời điểm sáp nhập, TPHCM (cũ) đã có quy định chính sách đặc thù này. Tuy nhiên, tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ) chưa có chính sách tương tự.

Do đó, việc xây dựng chính sách này thống nhất trên toàn bộ địa bàn TPHCM mới thể hiện sự tri ân, quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với người có công và gia đình người có công, thể hiện ý nghĩa nhân văn, truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Theo kế hoạch của Sở Nội vụ TPHCM, trong tháng 12, Sở tham mưu UBND Thành phố kế hoạch tổ chức chương trình về nguồn thăm quê Bác tại tỉnh Nghệ An và chương trình về nguồn thăm Lăng Bác tại Thành phố Hà Nội dự kiến cho 210 người có công tiêu biểu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - tinh thần đặc biệt, giúp các đại biểu người có công ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự tiếp nối giữa các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là chương trình được áp dụng chính sách đặc thù theo Nghị quyết 59.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, các chế độ, chính sách chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng luôn được thành phố chú trọng triển khai. Thành phố quan tâm mọi mặt đời sống người có công theo tinh thần “người có công phải được quan tâm, chăm sóc để có cuộc sống tốt hơn hoặc tối thiểu bằng mức sống của cư dân cùng khu vực sinh sống”.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm vào cuối năm, Sở Nội vụ TPHCM đang chủ trì phối hợp với 168 phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật danh sách người có công để tham mưu UBND Thành phố kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, công tác này được triển khai sớm nhằm bảo đảm mọi trường hợp người có công trên địa bàn thành phố đều được chăm lo chu đáo, đúng mức, đúng đối tượng, không để xảy ra thiếu sót.

Với những nỗ lực liên tục và tinh thần trách nhiệm cao, Sở Nội vụ đã và đang phát huy vai trò tham mưu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa chính sách người có công trở thành điểm sáng trong hệ thống an sinh xã hội của TPHCM.

Điều này cho thấy sự chủ động của thành phố trong việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, đồng thời phát triển những chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn và kỳ vọng của nhân dân khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng hiệu quả và hoàn chỉnh.

Bài: Tùng Nguyên

Ảnh: Tùng Nguyên - Nguyễn Vy - SNV TPHCM

Nội dung: Tùng Nguyên

28/11/2025 - 16:30