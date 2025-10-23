Điện Biên thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có công và gia đình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

100% đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đều được tặng quà nhân dịp lễ, Tết và ngày 27/7 hàng năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang quản lý trên 16.000 hồ sơ của người có công với cách mạng, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 1.008 lượt người có công và thân nhân của người có công với cách mạng với tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng/tháng.

Mức chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng người có công được thực hiện theo Nghị định số 77. Việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng người có công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt vào tài khoản cá nhân.

Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công được hưởng trợ cấp một lần, chăm sóc sức khoẻ, cải thiện nhà ở, bảo hiểm y tế… đã được quan tâm tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

100% xã, phường thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; số hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú đạt 99,82%.

Ngoài các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi cho người có công với cách mạng, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán nhằm tri ân, quan tâm, động viên tinh thần các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tại cấp cơ sở, Uỷ ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.

Trong năm 2024 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp đã nhận được sự đóng góp ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân với số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và các ngày lễ lớn trong năm, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và trao quà Chủ tịch nước, tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng trên 18.300 suất quà cho các gia đình người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế tặng quà cho người có công (Ảnh: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lĩnh vực chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn một số khó khăn như: phần lớn người có công với cách mạng và thân nhân người có công hiện nay ở độ tuổi cao, sức khỏe yếu, sinh sống rải rác tại các xã vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh, gây khó khăn cho việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Tỉnh là một địa phương chưa có sự phát triển mạnh về kinh tế, nguồn thu từ địa phương còn hạn hẹp, hằng năm kinh phí chủ yếu từ Trung ương cấp bổ sung nên chưa xây dựng được các chế độ ưu đãi, đặc thù riêng của địa phương cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc cho đời sống của người có công với cách mạng, tỉnh Điện Biên xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để người có công phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo.

Hai là đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có công và có kiến nghị kịp thời để giải quyết các chế độ ưu đãi cho người có công.

Ba là tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là các nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ; tổ chức tiếp đón chu đáo, tạo điều kiện cho các đoàn khách và thân nhân liệt sĩ thăm viếng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bốn là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.