Chỉ hơn 10% cán bộ người có công từng làm đúng chuyên môn

Ngày 15/10, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, bà Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) cùng lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực người có công của 36 phường khu vực 2 (địa bàn tỉnh Bình Dương cũ).

72 lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực người có công của 36 phường khu vực 2 (địa bàn tỉnh Bình Dương cũ) tham gia tập huấn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phạm Văn Tuyên cho biết, nhiều công chức cơ sở còn bỡ ngỡ với những quy trình mới. Theo thống kê, trong 168 xã phường trên địa bàn thành phố hiện có 18 cán bộ trước đây từng làm công tác người có công, tức là chỉ hơn 10%, còn lại đều là người mới.

“Cán bộ mới tiếp nhận công tác người có công cần làm quen, tiếp tục học tập, nắm vững các quy định mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, ông Tuyên cho biết thêm.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Do đó, chương trình tập huấn là nội dung quan trọng nhằm giúp công chức cấp xã nắm vững nghiệp vụ. Ông Phạm Văn Tuyên hy vọng qua buổi tập huấn, cán bộ 36 phường tham gia sẽ nắm được các quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực mình phụ trách; đặc biệt là được giải đáp những vướng mắc mà bản thân gặp phải trong công việc thực tế tại xã, phường.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa đã hướng dẫn chi tiết các bước triển khai nhiệm vụ, từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến thanh quyết toán kinh phí và trực tiếp cùng cán bộ phòng Kinh tế - Tài chính Sở Nội vụ TPHCM giải đáp những vướng mắc của các công chức tham gia tập huấn.

Nhiều công chức nêu khó khăn khi phải thực hiện nhiều công việc cụ thể của cán bộ cấp xã trước đây và nhiệm vụ chuyên sâu do công chức cấp huyện cũ phụ trách. Những công việc này đòi hỏi phải được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm nhưng hầu hết cán bộ đang phụ trách đều mới nhận nhiệm vụ này từ ngày 1/7 nên còn lúng túng khi xử lý công việc.

Bà Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bên cạnh đó, một số cán bộ chuyên môn công nghệ thông tin, từng làm nhiệm vụ giải quyết hồ sơ cho đối tượng người có công nhưng trong vị trí việc làm mới phải thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý tài chính - kế toán nên gặp không ít trở ngại...

Động viên cán bộ cơ sở, bà Nguyễn Thị Hoa nhấn mạnh: “Mô hình mới, quy trình mới, mọi người còn chưa quen nên thấy khó khăn, bỡ ngỡ. Nhưng khi nắm chắc nghiệp vụ công việc sẽ trôi chảy hơn, góp phần để việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thông suốt, hiệu quả”.