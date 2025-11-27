Hà Nội chi trên 3.560 tỷ đồng thực hiện chính sách người có công

Đây là thông tin được Sở Nội vụ Hà Nội cho biết về công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, chỉ riêng trong tháng 10, Sở Nội vụ Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 1.016 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công và các đối tượng liên quan.

Đồng thời, các Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công đã triển khai thực hiện điều dưỡng tập trung với 2.492 lượt người có công với cách mạng, với kinh phí trên 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và TP Hà Nội.

Tính chung từ đầu năm 2025 đến nay, tổng kinh phí chi cho công tác ưu đãi người có công của TP Hà Nội là 3.561,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền được chi trả cụ thể như sau: TP Hà Nội chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho 76.001 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền trên 2.198 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Thảo).

Bên cạnh đó, Hà Nội chi quà các ngày lễ, Tết là 1.063,3 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần 200 tỷ đồng; chi điều dưỡng trên 100 tỷ đồng.

Song song với việc chi trả trợ cấp, Sở Nội vụ Hà Nội đã phối hợp lựa chọn 15 người có công là Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; và mời 52 đại biểu là người có công, công dân Thủ đô ưu tú, Anh hùng lao động, nhân sỹ, trí thức, tôn giáo tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, trong tháng 10, Sở Nội vụ Hà Nội đã tham mưu sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Đồng thời, Sở Nội vụ Hà Nội đã báo cáo Cục Người có công tình hình thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng năm 2025 tại 3 Trung tâm (Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội, Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội).

Trong tháng 11/2025, Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách, bảo đảm người có công với cách mạng được xem xét công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi. Sở Nội vụ Hà Nội giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các đối tượng khác thuộc lĩnh vực cơ quan quản lý.