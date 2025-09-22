Hơn 2,6 tỷ đồng chi trả trợ cấp một lần đến người có công tỉnh Nghệ An

Ngày 22/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành chi trả trợ cấp 1 lần đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đợt này, tỉnh Nghệ An có 861 đối tượng chính sách được chi trả trợ cấp 1 lần, với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đến đối tượng chính sách trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Anh).

Có 2 người được chi trả chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

346 đối tượng được chi trả chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

513 đối tượng được chi trả chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đối tượng chính sách được chi trả chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, ngoài khoản trợ cấp 1 lần còn được hưởng bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí khi từ trần.