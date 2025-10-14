"Cảm xúc rưng rưng, niềm tự hào là người Nội vụ luôn vẹn nguyên trong tôi"

Đó là những chia sẻ chân thành của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại lễ tổng kết và trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “tìm hiểu về lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển Bộ Nội vụ” diễn ra chiều 14/10.

Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết và trao bằng khen trong Cuộc thi “tìm hiểu về lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển Bộ Nội vụ” (Ảnh: Hải Long).

Viết tiếp hành trình Nội vụ bằng nhiệt huyết và khát vọng đổi mới

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết trong năm 2025 đặc biệt của cả ngành và dân tộc, báo vinh dự được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống ngành Nội vụ. Buổi tổng kết cuộc thi hôm nay thực sự là một cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa những người yêu mến, gắn bó và tự hào về truyền thống 80 năm của ngành Nội vụ.

Tổng Biên tập báo Dân trí thông tin, chỉ trong hơn 1 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 4.597 bài dự thi - một con số không chỉ ấn tượng mà còn chứa đựng đầy ý nghĩa.

“Đằng sau mỗi con số là một trái tim, một niềm tự hào, một lời tri ân trên chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ Nội vụ”, nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Các bài dự thi đến từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và cả những bạn đọc, công dân, học sinh, sinh viên ngoài ngành - những người dành tình cảm đặc biệt cho Bộ Nội vụ, cho nền hành chính Việt Nam.

Theo Tổng Biên tập báo, điều đó cho thấy truyền thống 80 năm của ngành không chỉ là ký ức của “người Nội vụ”, mà đã trở thành niềm tự hào chung của xã hội.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh báo cáo tổng kết cuộc thi (Ảnh: Hải Long).

Tại vòng sơ khảo, trong tổng số gần 4.600 bài, có 152 bài đạt điểm tuyệt đối ở phần trắc nghiệm và hoàn thành xuất sắc phần thi nghị luận.

Từ đó, Ban Tổ chức đã chọn ra 20 bài tiêu biểu vào vòng chung kết và sau quá trình chấm chọn công tâm, khách quan, 11 bài xuất sắc nhất đã được tôn vinh cùng 3 tập thể tiêu biểu nhất.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh về điều đặc biệt khi các bài dự thi không chỉ đúng về kiến thức mà còn thấm đẫm cảm xúc, thể hiện sự am hiểu sâu sắc và niềm tự hào chân thành về ngành Nội vụ.

“Trong đó, có những bài viết là kết tinh của cả một đời công tác của những người đã từng gắn bó hàng chục năm trong ngành. Có những bài lại là góc nhìn trẻ trung của thế hệ 9x, 10x - những người đang viết tiếp hành trình Nội vụ bằng nhiệt huyết và khát vọng đổi mới”, Tổng Biên tập báo Dân trí điểm lại.

Chính vì vậy, Tổng Biên tập báo khẳng định, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng, giúp chúng ta cùng nhau nhìn lại, suy ngẫm và thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành.

Trên không gian mạng của báo Dân trí, cuộc thi đã thu hút hàng triệu lượt truy cập và chia sẻ. Mỗi bài viết, mỗi dòng cảm nhận đăng tải không chỉ lan tỏa kiến thức lịch sử mà còn kết nối tình cảm, hun đúc niềm tin và khát vọng của người Nội vụ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, thành công của cuộc thi cũng là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị, các Vụ, Cục, cơ quan trực thuộc Bộ và đặc biệt là sự đồng hành, nhiệt huyết của hàng nghìn thí sinh trên khắp mọi miền đất nước.

“Cuộc thi khép lại nhưng tinh thần tìm hiểu, gìn giữ và phát huy truyền thống ngành Nội vụ sẽ không bao giờ dừng lại. Đó sẽ là hành trang quý giá để mỗi cán bộ, công chức, viên chức bước tiếp, vững vàng, tự tin và đổi mới hơn trong chặng đường 5 năm tới (2025-2030)”, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Hoạt động thiết thực, giá trị trong chuỗi các sự kiện

Trong không gian của mùa thu cách mạng, mặc dù chuỗi ngày kỷ niệm 80 năm lập nước, 80 năm thành lập Bộ Nội vụ đã khép lại song theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, những cảm xúc, ấn tượng về ngày tháng lịch sử đó còn lắng đọng, có giá trị to lớn và lan tỏa sâu sắc đối với dân tộc nói chung và những người Nội vụ nói riêng.

Trong chuỗi các hoạt động này, Bộ trưởng nhấn mạnh cuộc thi “tìm hiểu về lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ” là hoạt động thiết thực, giá trị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Hôm nay tại buổi lễ tổng kết và trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi, người đứng đầu ngành Nội vụ chúc mừng báo Dân trí đã tổ chức thành công cuộc thi ý nghĩa.

Ở cương vị người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ, trong những dấu ấn suốt cuộc đời mỗi người sẽ có những điều sâu nặng, đáng nhớ trong sự nghiệp, đặc biệt là nghề Nội vụ, người Nội vụ.

“Cảm xúc ấy, từ ngày tổ chức các chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ, vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Tôi tin rằng trong tất cả chúng ta ngồi đây vẫn còn những niềm vui, hạnh phúc, hơn hết là danh dự, niềm tự hào là người Nội vụ”, Bộ trưởng nghẹn ngào.

Trong chuỗi các sự kiện chung, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao báo Dân trí tổ chức cuộc thi thiết thực về tìm hiểu 80 năm xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ. Dù phát động trong thời gian ngắn, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ và những người ngoài ngành đều tích cực hưởng ứng với 4.597 người tham gia.

Bộ trưởng trao bằng khen của Bộ Nội vụ cho các tập thể xuất sắc tham gia cuộc thi (Ảnh: Hải Long).

Trong 152 bài thi tiêu biểu, cuộc thi đã chọn được 11 cá nhân, 3 tập thể có những bài xuất sắc để hôm nay Bộ trưởng trao bằng khen cao quý của Bộ Nội vụ.

Điều quan trọng nhất mà cuộc thi mang lại qua 4.597 bài thi được Bộ trưởng đề cập là những thông điệp ý nghĩa của ngành Nội vụ trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành được lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Chính những bài viết này đã giúp cộng hưởng, lan tỏa thêm những giá trị cho xã hội, tầng lớp nhân dân thể hiện qua hàng triệu lượt chia sẻ, tương tác. Đây là giá trị lớn nhất, không chỉ nằm giới hạn ở con số.

Bộ trưởng ấn tượng với nhiều bài viết có ý nghĩa sâu sắc. Để có những sản phẩm này, chắc rằng trong mỗi cán bộ, công chức đều rất tự hào về ngành Nội vụ và nghề Nội vụ.

“Dù phát động trong thời gian không dài, song cuộc thi đã mang lại giá trị, ý nghĩa lớn lao, tạo ra sự lan tỏa thiết thực, tự hào về lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ Nội vụ. Đây là giá trị lớn nhất của cuộc thi”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng lưu ý, những bài viết được tôn vinh trong cuộc thi cần được lưu giữ, được biên soạn thành cuốn tài liệu nhỏ để sau này mỗi cán bộ, công chức đi đâu, về đâu, làm gì vẫn nhớ có một góc của Bộ Nội vụ ở đó. Bộ trưởng khái quát, hoạt động xứng đáng là “cuộc thi nhỏ, ý nghĩa lớn”.

Thương hiệu Dân trí lan tỏa sâu rộng

Đánh giá chung về báo Dân trí, người đứng đầu ngành Nội vụ khẳng định tờ báo rất giá trị với thương hiệu lan tỏa sâu rộng, được nhiều tầng lớp nhân dân đón nhận. Trong tổng thể của báo chí cách mạng và là tờ báo của ngành Nội vụ, báo Dân trí đã phát huy rất tốt những giá trị của mình.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong báo Dân trí tiếp tục phát triển với sức sống mới mẻ, đổi mới nhiều hơn nữa, tạo ra nhiều sân chơi đa dạng, phong phú để hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam nói chung và người Nội vụ nói riêng.

Bộ trưởng đặt nhiều tin tưởng, hi vọng báo Dân trí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ (Ảnh: Hải Long).

“Tôi tin tưởng, hi vọng rằng với nền tảng, thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, báo Dân trí tới đây sẽ làm tốt hơn nữa trọng trách của mình, là người bạn đồng hành thân thiện, tâm giao với các tầng lớp nhân dân, người truyền tải thông điệp có giá trị về đất nước, con người khi bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc”, Bộ trưởng kỳ vọng.

Với kim chỉ nam là niềm tự hào làm người Nội vụ, Bộ trưởng gợi ý báo cần tiếp tục lan tỏa tinh thần, nhiệt huyết, khơi gợi, phát huy giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của 80 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ Nội vụ tới tất cả đội ngũ cán bộ, công chức. Điều này góp phần tạo khí thế phát huy, kế tục truyền thống ý nghĩa tốt đẹp của ngành, người Nội vụ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã trao bằng khen của Bộ trưởng cho 3 tập thể gồm: Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Bộ, Thanh tra thành phố Cần Thơ và 11 cá nhân.