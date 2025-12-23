Theo kế hoạch, chương trình tập huấn được tổ chức nhiều lần ở cả 3 khu vực (khu vực TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Phương án này tạo thuận lợi cho công chức của 168 xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã) thuộc TPHCM tham gia trực tiếp, có thể tương tác, đặt câu hỏi với báo cáo viên, làm rõ vấn đề vướng mắc khi triển khai công tác thực tế.

Chương trình sẽ thực hiện tập huấn cho gần 660 học viên là công chức của 168 xã, phường, đặc khu. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã cử ít nhất 3 công chức tham dự, bao gồm đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng chuyên môn phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách nhà nước và công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực này.

Báo cáo viên tại hội nghị là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tài chính TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tài chính TPHCM trình bày về kiến thức cần nắm vững để thực hiện 2 công tác quan trọng mà công chức phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách nhà nước phải làm.

Thứ nhất là về lĩnh vực tài chính - ngân sách, báo cáo viên sơ lược các điểm chính cần quan tâm trong các văn bản pháp luật như: Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP; Nghị định số 45/2017/NĐ-CP và Thông tư số 69/2017/TT-BTC.

Thứ hai là về lĩnh vực đầu tư công, báo cáo viên trình bày những điểm mới liên quan đến các quy định về đầu tư công và các quy định phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư công tại địa phương.

Đặc biệt, báo cáo viên nhấn mạnh đến quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của TPHCM (theo Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025); việc ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

Gần 660 công chức cấp xã tham gia chương trình tập huấn lập kế hoạch tài chính ngân sách (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau các báo cáo chuyên đề, đại biểu tham gia tập huấn đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với báo cáo viên về những vướng mắc mà công chức gặp phải khi triển khai công tác thực tế tại cơ sở.

Với cách tập huấn theo phương pháp trên, các công chức phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách nhà nước hiểu rõ hơn công việc mình phải làm, những điều chỉnh quy trình thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.