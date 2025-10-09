Bộ trưởng Nội vụ thị sát việc vận hành bộ máy mới tại tỉnh lớn nhất nước

Ngày 9/10, tại xã Đức Trọng, Lâm Đồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trọng tâm của buổi làm việc là đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại 10 xã thuộc khu vực Đức Trọng - Đơn Dương; tình hình tổ chức, hoạt động của Trạm Kỹ thuật nông nghiệp nơi đây.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác làm việc với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Lan Võ).

Báo cáo với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác, đại diện Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000km2, dân số gần 3,9 triệu người.

Hiện toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu. Các địa phương cấp xã đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan chuyên môn; ổn định bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được bố trí đầy đủ…

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng, quá trình vận hành mô hình chính quyền mới bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc về nhiệm vụ, cán bộ công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: Lan Võ).

Đơn cử, đại diện Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Đức Trọng - Đơn Dương báo cáo, đơn vị gặp vướng mắc khi cán bộ phụ trách chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật tại xã, phường không được duy trì như trước nên công tác phòng chống dịch tại cơ sở phần nào bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Trạm kiến nghị Bộ trưởng Nội vụ quan tâm, xem xét chế độ tiền lương với viên chức ngành nông nghiệp.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương của Lâm Đồng cũng nêu một số đề xuất Bộ Nội vụ tháo gỡ vướng mắc về chế độ chính sách, bổ sung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và quản lý cấp xã, các chính sách hỗ trợ thêm cho viên chức nông nghiệp, rà soát và bố trí nhân sự cấp xã phù hợp để tránh tình trạng cán bộ phải làm trái chuyên ngành.

Đức Trọng - Đơn Dương là những xã có tiềm năng lớn phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mang lại giá trị kinh tế lớn tại Lâm Đồng (Ảnh: Lamdong.gov.vn).

Trao đổi lại các ý kiến được nêu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trước hết ghi nhận, Lâm Đồng nói chung và các xã khu vực Đức Trọng - Đơn Dương nói riêng đã nỗ lực, quyết tâm cao sau 3 tháng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Bước đầu, địa phương đã vận hành bộ máy hiệu quả, có chuyển biến tích cực, đáp ứng các yêu cầu theo chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, lãnh đạo địa phương có tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà đại diện sở, ngành, địa phương của Lâm Đồng đã nêu và giải đáp một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, nhân sự, vị trí việc làm… Bộ trưởng khẳng định, các vướng mắc thực tế đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Người đứng đầu bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực cũng nhận định, trong quá trình chuyển đổi trạng thái, mô hình tổ chức bộ máy chắc chắn phát sinh những khó khăn, lúng túng. Cơ bản các vấn đề tại cấp xã, cấp tỉnh, Trung ương đã nắm bắt để định hướng giải quyết. Những rào cản liên quan đến thể chế, nếu có, cấp có thẩm quyền cũng sẽ xem xét, xử lý theo quy định.