Cơ hội sở hữu các mẫu xe Peugeot với chi phí hấp dẫn

Các dòng xe của Peugeot luôn được khách hàng cân nhắc, ưu tiên lựa chọn nhờ thiết kế châu Âu sang trọng và trải nghiệm lái thoải mái. Bên cạnh đó là những yếu tố đáp ứng nhu cầu di chuyển trong mùa cao điểm cuối năm: an toàn, tiện nghi, rộng rãi và chi phí hợp lý.

Yếu tố an toàn được Peugeot ưu tiên hàng đầu, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ. Các dòng xe Peugeot đều được trang bị hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX, cho phép người dùng nhanh chóng lắp đặt ghế trẻ em, cố định vững vàng, tạo sự an tâm trong suốt quá trình di chuyển.

Các mẫu xe Peugeot sở hữu kiểu dáng sang trọng đi kèm nhiều trang bị tiện nghi cao cấp (Ảnh: Peugeot).

Ngoài ra, các mẫu SUV của Peugeot được thiết kế với thân vỏ chắc chắn, khung gầm EMP2 cứng vững và trang bị loạt công nghệ an toàn tiên tiến, đạt chuẩn 5 sao NCAP. Mọi chuyến đi trở nên an toàn và yên tâm hơn, giúp gia đình tận hưởng hành trình trọn vẹn.

Dải sản phẩm của Peugeot Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu khách hàng. Mẫu SUV 7 chỗ New Peugeot 5008 nổi bật với khoang cabin rộng rãi, hàng ghế thứ hai có thể trượt tới/lui và hàng ghế thứ ba có thể tháo rời linh hoạt, giúp mở rộng khoang chứa đồ lên tới 2.150 lít, phù hợp cho các gia đình đông người.

New Peugeot 5008 còn mang đến trải nghiệm tiện nghi chuẩn châu Âu với ghế da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, 10 loa Focal cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại như: camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo tốc độ.

Trong tháng 12, New Peugeot 5008 đang được ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, đi kèm gói bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000km trị giá 42 triệu đồng.

Nội thất linh hoạt tùy biến của New Peugeot 5008 được đánh giá cao (Ảnh: Peugeot).

Với những gia đình trẻ, New Peugeot 3008 là lựa chọn phù hợp với nhu cầu linh hoạt trong phố, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ và tiện nghi cho những chuyến đi xa. Mẫu SUV cỡ C này sở hữu thiết kế hiện đại và thể thao, gây ấn tượng mạnh nhờ lưới tản nhiệt tràn viền tinh tế, cụm đèn LED ban ngày tạo hình “nanh sư tử” đặc trưng.

Nội thất 5 chỗ ngồi của New Peugeot 3008 nổi bật với khoang lái Peugeot i-Cockpit, màn hình kỹ thuật số 12,3inch và ghế da cao cấp (bản Premium có tùy chọn màu nâu sang trọng).

Mẫu xe này còn sở hữu camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh, giảm thiểu điểm mù khi di chuyển ở những con phố chật hẹp, kết hợp với tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động đem lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Trong tháng cuối năm, New Peugeot 3008 được hưởng ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ.

New Peugeot 3008 là lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ (Ảnh: Peugeot).

Với những gia đình cần tối ưu chi phí, New Peugeot 2008 sẽ là lựa chọn phù hợp. Mẫu xe này mang phong thái trẻ trung, hiện đại với cụm đèn LED “nanh sư tử” đặc trưng và lưới tản nhiệt cùng màu thân xe, tạo nên vẻ ngoài nổi bật.

Khoang cabin 3D Peugeot i-Cockpit đem lại cảm giác lái trực quan và hứng khởi với màn hình kỹ thuật số sắc nét và ghế da Alcantara sang trọng, kết hợp cùng các tiện ích như ghế lái mát-xa, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như: camera trước/sau giả lập 360 độ, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh an toàn chủ động và nhắc nhở người lái tập trung cùng hệ thống nhận diện biển báo tốc độ – tính năng độc quyền trong phân khúc

Trong tháng 12, New Peugeot 2008 mới được ưu đãi 21 triệu đồng, giá bán khởi điểm từ 838 triệu đồng, đưa mẫu xe trở thành lựa chọn phù hợp cho những gia đình trẻ tìm kiếm một mẫu xe linh hoạt, tiện nghi và an toàn.

New Peugeot 2008 được định vị ở phân khúc SUV cỡ B nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại, cao cấp hơn hẳn các dòng xe phổ thông (Ảnh: Peugeot).

Với những người dùng yêu thích sự khác biệt, New Peugeot 408 là lựa chọn lý tưởng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thể thao và cá tính, khoang lái của mẫu xe này còn tối ưu trải nghiệm “nghe – nhìn – chạm” nhờ thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot New i-Cockpit, đi kèm động cơ 1.6 Turbo Puretech thế hệ mới, hứa hẹn đem tới những trải nghiệm cầm lái phấn khích.

Trong mùa mua sắm cuối năm, New Peugeot 408 đang được áp dụng giá bán chỉ từ 999 triệu đồng, trả trước chỉ từ 200 triệu đồng. Đây là cơ hội tốt để khách hàng sở hữu mẫu xe này, đặc biệt là phiên bản giới hạn 215 chiếc (Legend Edition) sở hữu màu sơn xám Selenium mới đi kèm ghế da nâu sang trọng, logo kỷ niệm 215 năm trên tựa đầu và bộ quà tặng độc quyền.

Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, New Peugeot 408 sở hữu sức mạnh 218 mã lực và 300Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 8,8 giây (Ảnh: Peugeot).

Ngoài ưu đãi riêng lẻ cho từng dòng xe, Peugeot Việt Nam còn tri ân khách hàng trong dịp Giáng sinh và Năm mới với gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng, gồm: phim cách nhiệt, thảm lót sàn, bệ bước chân, tấm lót khoang hành lý và tấm chắn khoang động cơ.

Với thiết kế châu Âu, công nghệ an toàn hấp dẫn và chi phí sở hữu hợp lý, các dòng xe của Peugeot hứa hẹn trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy cho các gia đình Việt trong dịp Tết Nguyên đán.

Dù là chuyến đi du lịch dài ngày hay hành trình trở về sum vầy, Peugeot mang tới sự an tâm cho khách hàng khi được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn km.