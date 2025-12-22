Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mới cho cán bộ cấp xã các tỉnh, thành phía Nam

Phát biểu tại khóa tập huấn, ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ), cho biết sau khi vận hành chính quyền theo mô hình mới, việc chuyển trạng thái từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phục vụ nhân dân, hướng đến mục tiêu cao cả đó là sự phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân, sẽ có những khó khăn, lúng túng chưa thể vận hành một cách trơn tru ngay từ những ngày đầu.

Theo ông Ninh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giao Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, phát biểu tại khoá tập huấn (Ảnh: Huỳnh Hải)

Với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với triển khai nhiệm vụ xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tiến độ chất lượng theo yêu cầu, ông Nguyễn Tuấn Ninh cho biết, Bộ Nội vụ đã khẩn trương rà soát xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực như: tổ chức hành chính, tổ chức chính quyền địa phương,… nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn để tuyên truyền, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn.

“Bộ Nội vụ tổ chức khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ mới thuộc lĩnh vực nội vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để tăng cường bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc khóa tập huấn tại tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Tuấn Ninh đề nghị các báo cáo viên tập trung chuyển tải những nội dung sát với nhiệm vụ cấp xã, những vấn đề thiết thực, vấn đề mới, cũng như tăng cường giải đáp các khó khăn địa phương đang gặp phải.

Ông cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn nghiêm túc, chủ động thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với từng lĩnh vực nội vụ trong thời gian qua.

Khóa tập huấn dành cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực nội vụ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 22-23/12. Các báo cáo viên đến từ Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức phi chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ trình bày, giới thiệu một số chuyên đề: Cán bộ, công chức, viên chức; Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xác định vị trí việc làm của công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; tổ chức chính quyền địa phương; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ngoài ra, tại khóa tập huấn, các báo cáo viên cũng trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường đặt ra khi triển khai nhiệm vụ tại địa phương.