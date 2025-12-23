Tập đoàn Mavin được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025

Vietnam ESG Awards là giải thưởng do báo Dân trí tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp tiên phong, có tầm nhìn dài hạn và đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy các mục tiêu Môi trường (E) - Xã hội (S) - Quản trị (G).

Hội đồng đánh giá bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp, tài chính và báo chí, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và khoa học trong toàn bộ quá trình lựa chọn.

Năm 2025, giải thưởng bước sang mùa thứ hai với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”, tập trung tôn vinh những sáng kiến công nghệ và cách tiếp cận đổi mới trong thực hành ESG, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và xã hội.

Tiêu chí đánh giá giải thưởng cũng được điều chỉnh nhằm phản ánh đúng xu thế phát triển bền vững hiện đại - lần đầu tiên áp dụng điểm thưởng dành cho các sáng kiến gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh đến khả năng đo lường tác động thực tế của các dự án ESG.

Ông David John Whitehead - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin (Ảnh: BTC).

Lần đầu tiên được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 của báo Dân trí – hạng mục S (Social) Doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị gắn với an sinh xã hội, là kết quả cho những nỗ lực kiên định của Tập đoàn Mavin trên hành trình phát triển bền vững hơn 21 năm qua.

Hạng mục giải thưởng này tôn vinh doanh nghiệp đặt con người và cộng đồng ở vị trí trung tâm, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và tạo ra những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin nhận giải thưởng Việt Nam ESG 2025 (Ảnh: Mavin).

Là một trong những tập đoàn nông nghiệp - thực phẩm hàng đầu Việt Nam, Mavin đã sớm xác định phát triển bền vững là một chiến lược xuyên suốt, không chỉ là xu hướng mà là trách nhiệm đối với ngành nghề, cộng đồng và tương lai thế hệ mai sau.

Từ năm 2023, Mavin đã tiên phong phát hành Báo cáo phát triển bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên ở Việt Nam công khai và minh bạch các mục tiêu và kết quả ESG.

Lãnh đạo Mavin (thứ 2 từ phải qua) nhận giải thưởng Việt Nam ESG 2025 (Ảnh: BTC).

Liên tục trong các năm 2024 và 2025, tập đoàn khẳng định vị thế bằng việc tiếp cận thành công gói vay xanh (SLL - Sustainability-Linked Loan) của ngân hàng HSBC - gắn các chỉ tiêu tài chính với các cam kết ESG rõ ràng, có thể đo lường và kiểm chứng.

Bên cạnh đó, Mavin là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất - chăn nuôi, nỗ lực triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường, giảm phát thải…

Chương trình hỗ trợ sinh kế tại Thanh Hóa của Mavin phối hợp với World Vision Việt Nam (Ảnh: Mavin).

Không chỉ dừng lại ở yếu tố công nghệ và môi trường, Mavin còn chú trọng yếu tố con người và phát triển xã hội.

Trong nhiều năm qua, Mavin đã triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo tại vùng sâu vùng xa, chú trọng đến phụ nữ làm chủ hộ và trẻ em, tài trợ các hoạt động giáo dục, và nâng cao chất lượng sống cho người lao động trong toàn hệ thống. Các giá trị ESG đã trở thành văn hóa và trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên của tập đoàn.

Phát biểu về giải thưởng, đại diện Ban lãnh đạo Mavin chia sẻ: “Giải thưởng Vietnam ESG Awards là niềm tự hào đối với Mavin, và cũng là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, đổi mới, đầu tư công nghệ và dẫn dắt hành trình phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam”.

Robot đóng bao tự động tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi - Mavin Group (Ảnh: Mavin).

Trong giai đoạn tiếp theo, Mavin tiếp tục hành trình bền vững với các chương trình giảm phát thải, phát triển sản xuất sạch, đầu tư vào công nghệ thông minh và chuyển đổi số toàn diện trong quản trị.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế để lan tỏa các mô hình nông nghiệp bền vững theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực ESG cho toàn bộ cán bộ nhân viên, tạo ra sức mạnh nội tại vững chắc cho chặng đường phát triển dài hạn trong tương lai.