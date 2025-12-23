Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh xác định danh tính liệt sỹ trước 2027

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ cùng các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với đạo lý, lịch sử và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, dù công tác người có công thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, song vẫn còn không ít việc chậm, việc khó, tồn đọng kéo dài. Nếu không tập trung giải quyết quyết liệt trong những năm tới, sẽ không còn đủ thời gian và điều kiện để hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm này.

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ cùng các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng (Ảnh: Báo Nhân dân).

Xác định danh tính liệt sỹ là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2027

Tổng Bí thư yêu cầu từ nay đến năm 2027, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cấp, các ngành phải xác định rõ nhiệm vụ giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sỹ, trong đó có việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà là mệnh lệnh chính trị, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Trong đó, xác định danh tính liệt sỹ được coi là một trong những nội dung then chốt, cần được tập trung nguồn lực để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, kinh phí và công nghệ, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian ngắn.

Đẩy nhanh giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, xử lý dứt điểm các mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân đã tiếp nhận. Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ phải được tháo gỡ ngay, chậm nhất trong quý I/2026.

Song song với đó, các quy định pháp luật, chính sách ưu đãi người có công cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung, nhất là những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn như công nhận liệt sỹ đối với thương binh mất do vết thương tái phát, trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật, hay các thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Đảng ủy Công an Trung ương được giao chủ trì xây dựng và vận hành Ngân hàng Gene liệt sỹ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sỹ, đồng thời nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích và đối chiếu dữ liệu, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm sáng 16/5/2024 (Ảnh: Quách Tuấn).

Rà soát chính sách, huy động đồng bộ trách nhiệm các cấp

Bên cạnh nhiệm vụ giám định ADN, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công, phấn đấu giải quyết căn bản các tồn đọng trong năm 2026. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, liên thông, gắn rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với địa phương, công tác người có công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy. Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cần được rà soát, đầu tư, nâng cấp; các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ phải được tu bổ, tôn tạo trang nghiêm, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đến dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cấp, các ngành phải báo cáo trước nhân dân về kết quả giải quyết chính sách đối với người có công và liệt sĩ một cách căn cơ, trách nhiệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cho Tổ quốc.