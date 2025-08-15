Phát động cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 6443/BNV-VP gửi đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về truyền thống Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2025).

Theo đó, theo Kế hoạch số 5885/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ I (giai đoạn 2025-2030), Bộ Nội vụ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Bộ, ngành Nội vụ nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển.

Trang chủ cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Bộ Nội vụ" (Ảnh chụp màn hình).

Thông qua tìm hiểu về lịch sử của Bộ, ngành Nội vụ giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành được bồi dưỡng niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cống hiến.

Hướng dẫn tìm hiểu thông tin của cuộc thi (Ảnh chụp màn hình).

Để cuộc thi được lan tỏa và đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phổ biến, quán triệt và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, thể lệ và nội dung Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

3 bước tham gia cuộc thi (Ảnh chụp màn hình).

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị đăng tải thông tin về cuộc thi lên Cổng Thông tin điện tử Bộ, bản tin, các kênh truyền thông nội bộ của đơn vị để mọi người dễ dàng tiếp cận.

Người đứng đầu ngành Nội vụ cũng yêu cầu phát động và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, Bộ còn khuyến khích các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể có hình thức phát động phù hợp để thu hút đông đảo người tham gia.

Cuộc thi tìm hiểu truyền thống của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được tổ chức trực tuyến, tại địa chỉ: https://cuocthitimhieulichsubonoivu.dantri.com.vn/. Thời gian tham gia dự thi từ ngày 8/8 đến ngày 28/8.