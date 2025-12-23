Giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ trả lại 700 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, anh Bùi Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ máy dò TM (xóm Nhang, xã Lạc Lương), phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được 700 triệu đồng từ một người lạ nên chủ động đến Công an xã Lạc Lương trình báo.

Tiến hành xác minh, công an làm rõ chủ nhân số tiền là anh Nguyễn Công Phương, SN 1982, trú tại TPHCM. Quá trình giao dịch ngân hàng, anh Phương đã chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của anh Tân.

Công an xã Lạc Lương bàn giao số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Công an xã Lạc Lương đã hướng dẫn các bên thực hiện đúng quy trình, thủ tục để việc hoàn trả tiền được minh bạch, chính xác, an toàn.

Tại buổi nhận lại tiền, anh Phương nói việc được hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp tránh được thiệt hại về kinh tế mà còn tạo ra sự yên tâm, tin tưởng khi thực hiện các giao dịch tài chính.

Công an xã Lạc Lương ghi nhận và biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Bùi Văn Tân khi chủ động trình báo cũng như phối hợp xử lý vụ việc.

Công an khuyến nghị người dân khi phát hiện tài sản không rõ nguồn gốc, nhận nhầm hoặc nhặt được tài sản của người khác cần kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.