Mức tiền chúc thọ, mừng thọ năm 2026 trên cả nước

Theo Luật Người cao tuổi, người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúc thọ và tặng quà.

Bên cạnh đó, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

Dịp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi có thể tổ chức vào Ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6 hằng năm); ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10 hằng năm); dịp Tết Nguyên đán hoặc sinh nhật của người cao tuổi.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt.

Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư 96/2018/TT-BTC.

Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh.

Người cao tuổi được nhận tiền mừng thọ, chúc thọ dịp cuối năm (Ảnh minh họa: Ngô Hùng).

Hiện nay, nhiều địa phương đã dự kiến mức tiền chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2026 như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên...

Cụ thể, theo Kế hoạch số 341/KH-UBND về tặng quà tới các đối tượng, Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành.

Trong đó, người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, theo chính sách về mức quà tặng chúc thọ và mừng thọ người cao tuổi của tỉnh Ninh Bình, người 70 và 75 tuổi được tặng 300.000 đồng, người 80 và 85 tuổi nhận 500.000 đồng còn người 95 tuổi được tặng 700.000 đồng.

Các cụ trên 100 tuổi nhận quà tặng ở mức 1 triệu đồng. Đặc biệt, người tròn 100 tuổi nhận quà tặng là 5m vải lụa trị giá không quá 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, người 70 tuổi nhận quà 300.000 đồng, 75 tuổi nhận 400.000 đồng, 80 tuổi là 500.000 đồng, 85 tuổi là 700.000 đồng, 90 tuổi nhận 800.000 đồng và 95 tuổi nhận 900.000 đồng.

Đặc biệt, người tròn 100 tuổi được tặng 5m vải lụa trị giá tối đa 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Các khoản quà tặng cho người 90 tuổi trở lên do Sở Y tế đảm nhiệm, trong khi nhóm 70 đến 85 tuổi do UBND cấp xã chi trả trong dự toán chi thường xuyên hằng năm.

TPHCM cũng công bố chính sách tặng quà này được chi cho người cao tuổi là công dân Việt Nam ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 đang cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

Mức chi thấp nhất là với người đủ 70 tuổi và 75 tuổi, phần quà là 800.000 đồng/người/lần. Bên cạnh đó, mức chi quà tặng bằng tiền mặt cao nhất là dành cho người trên 100 tuổi với số tiền 2,4 triệu đồng/người/lần.

Tuy nhiên, nếu tính về tổng giá trị thì mức chi cao nhất là dành cho người đủ 100 tuổi với phần quà là tiền mặt 2,3 triệu đồng, 5 mét vải lụa (trị giá tối đa 700.000 đồng) và một chiếc khánh vàng mừng thọ.

Khánh vàng được chế tác theo quy định với khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái. Tính cả tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung thì mức chi tối đa là 1,5 triệu đồng/cái.

Như vậy, nhiều địa phương công bố mức tiền chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi cao hơn quy định chung.