Đơn vị sự nghiệp công lập tuyển thẳng người có kinh nghiệm làm viên chức

Ngày 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo Luật viên chức (sửa đổi), việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập, vị trí việc làm, quỹ tiền lương và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập có thể tiếp nhận vào làm viên chức đối với người đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, trong một số trường hợp cụ thể (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Nguyên tắc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh, bình đẳng và đúng pháp luật; tuyển dụng đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

Người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Các đơn vị thực hiện ưu tiên trong tuyển dụng đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục viên và các đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Về phương thức tuyển dụng viên chức, ngoài hình thức thi tuyển và xét tuyển vẫn được giữ nguyên, các đối tượng sau đây nếu đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm thì thực hiện theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức:

- Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp.

- Người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực.

Đối với người đang là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện các quy định tuyển dụng nói trên.

Người đủ điều kiện dự tuyển viên chức là công dân Việt Nam; từ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực đối với các ngành, nghề đặc thù); đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp…

Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm viên chức quản lý, ngoài đáp ứng các điều kiện nói trên, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Những người không được dự tuyển viên chức là người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.