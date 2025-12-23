Cán bộ, công chức được thu nhập tăng thêm theo kết quả công việc

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết quy định về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố quản lý.

Từ năm 2026, cán bộ, viên chức, công chức Đà Nẵng sẽ có thu nhập tăng thêm tùy kết quả công việc (Ảnh: Công Bính).

Nghị quyết cũng áp dụng cho viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phân công, điều động đến làm việc tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao đang làm việc trong các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Nghị quyết yêu cầu việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm được chi trả hàng quý, trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Hiệu quả công việc được thể hiện thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết quy định 3 mức hưởng tối thiểu đối với thu nhập tăng thêm. Cụ thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng tối thiểu 1,5 triệu đồng/người/tháng; cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được hưởng tối thiểu 500.000 đồng/người/tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ thì chi thu nhập tăng thêm chỉ tính ở vị trí việc làm có chức danh, chức vụ cao nhất.

Nghị quyết cũng quy định hệ số chi thu nhập tăng thêm năm 2026 được xác định theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập bằng 0,5 lần tiền lương; hoàn thành tốt nhiệm vụ áp dụng hệ số 0,3 lần tiền lương; hoàn thành nhiệm vụ áp dụng hệ số 0,1 lần tiền lương.

Kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương tại các cơ quan, đơn vị và nguồn cải cách tiền lương tại ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã.