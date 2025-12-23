Tài khoản nhận được 500 triệu đồng, người phụ nữ lập tức báo công an

Ngày 23/12, Công an xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng thông tin, đã phối hợp với ngân hàng trao trả số tiền 500 triệu đồng cho chủ sở hữu sau khi một người dân phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào ngày 19/12, chị Phạm Thị Thu Uyên (29 tuổi, trú tại xã Thăng Trường) bất ngờ nhận được 500 triệu đồng vào tài khoản cá nhân từ một giao dịch lạ. Chị Uyên đã chủ động liên hệ và trình báo Công an xã Thăng Trường để xác minh chủ nhân số tiền.

Vợ chồng chị Uyên đã kịp thời trình báo công an và trả lại số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Thăng Trường).

Qua quá trình làm việc với ngân hàng, cơ quan chức năng đã xác định đây là số tiền do một công ty tư nhân chuyển nhầm. Vợ chồng chị Uyên sau đó đã trực tiếp đến ngân hàng để hoàn trả đầy đủ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Cũng trong ngày 23/12, Công an phường Hòa Cường, Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản bị bỏ quên trên xe taxi cho 2 du khách nước ngoài.

Tài sản này được anh Nguyễn Như Hải (48 tuổi) phát hiện sau khi kết thúc chuyến xe chở 2 du khách. Ngay sau khi tiếp nhận, công an đã nhanh chóng xác định chủ sở hữu tài sản là anh Roberto Anthony (quốc tịch Canada) và chị Alina (quốc tịch Nga). Công an đã liên hệ và trả lại tài sản đánh rơi cho 2 du khách.