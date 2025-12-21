Yêu cầu hoàn tất sắp xếp trạm y tế cấp xã trước ngày 31/12

Bộ Y tế vừa gửi công văn tới các tỉnh, thành phố về việc triển khai Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết việc sắp xếp trạm y tế cấp xã cũng thực hiện theo Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Kết luận này yêu cầu các địa phương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và trạm y tế cấp xã trước ngày 31/12.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc xã (Ảnh minh họa: Ngọc Thành).

Theo chỉ đạo, UBND các tỉnh, thành phố cần giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Đề án phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai đúng tiến độ, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, địa phương được yêu cầu tổng hợp và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 43 để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị (nếu có) về Bộ trước ngày 30/12 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Bộ Y tế, việc sắp xếp trạm y tế cấp xã nhằm bảo đảm thống nhất tổ chức, rõ chức năng nhiệm vụ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, đồng thời nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế ban đầu cho người dân.

Trước đó, ngày 15/11, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 43, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế cấp xã. Theo đó, trạm y tế được xác định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND cấp xã, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trạm chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, tài chính của UBND cấp xã, đồng thời được Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thông tư quy định trạm y tế cấp xã thực hiện toàn diện các dịch vụ y tế ban đầu tại cộng đồng. Ngoài phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh thông thường, trạm còn đảm nhiệm quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; triển khai y học gia đình, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; quản lý, cấp phát thuốc và vắc xin theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý là việc mở rộng phạm vi nhiệm vụ sang lĩnh vực dân số và bảo trợ xã hội, bao gồm tư vấn sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh - sơ sinh, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; đồng thời tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, nạn nhân bạo lực, người có rối nhiễu tâm thần tại cộng đồng.

Về tổ chức bộ máy, trạm y tế cấp xã có giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Cơ cấu tối thiểu gồm các bộ phận như hành chính tổng hợp, phòng bệnh - an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, dược - thiết bị y tế, cùng các điểm trạm để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và thay thế các quy định cũ về chức năng, nhiệm vụ trạm y tế cấp xã. Trong giai đoạn chuyển tiếp, địa phương được phép quy định tạm thời mô hình tổ chức để không làm gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.