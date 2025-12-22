"Khoa học công nghệ là động lực then chốt để ESG đi vào thực chất"

Chiều 22/12, báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh vai trò mang tính quyết định của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Diễn đàn ESG Việt Nam chiều 22/12 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thời điểm đặc biệt để bàn về phát triển bền vững

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tròn một năm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đất nước sắp bước sang năm 2026 - năm khởi đầu "kỷ nguyên mới của đất nước và dân tộc".

"Đây là thời điểm ý nghĩa để chúng ta cùng nhau bàn luận về tầm nhìn chiến lược và hành động mạnh mẽ, quyết liệt đưa đất nước phát triển giàu mạnh, bền vững", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thực tiễn thế giới cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã và đang quyết định vị thế, năng lực cạnh tranh, sức phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam chúng ta đã đặt mình trong dòng chảy thời đại, mở ra thời cơ tốt nhất đưa đất nước bứt phá đi lên.

Thứ trưởng nhấn mạnh, khi nói đến khoa học công nghệ không chỉ là câu chuyện thúc đẩy tăng trưởng hay tăng năng suất lao động, mà sâu xa hơn là chất lượng của sự phát triển. Một nền kinh tế bền vững không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên, mở rộng quy mô hay lợi thế chi phí thấp, mà phải dựa trên tri thức, công nghệ, quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội.

Thứ trưởng cho rằng khoa học công nghệ không chỉ là câu chuyện thúc đẩy tăng trưởng hay tăng năng suất lao động, mà sâu xa hơn là chất lượng của sự phát triển (Ảnh: Mạnh Quân).

Khoa học công nghệ là "cầu nối" đưa ESG vào thực chất

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển mới, ESG - gồm ba trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị - được Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà xác định là khuôn khổ phản ánh những đòi hỏi mới của tăng trưởng bền vững trên phạm vi toàn cầu. ESG không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp, mà còn là một cách tiếp cận phát triển, trong đó tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng quản trị.

Để ESG không dừng lại ở khẩu hiệu hay cam kết, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học công nghệ. Công nghệ giúp đo lường chính xác tác động môi trường, bảo đảm quản trị dữ liệu minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu nguồn lực và hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững hơn. Nói cách khác, khoa học công nghệ là cầu nối đưa ESG từ tầm nhìn chiến lược trở thành hành động cụ thể, có thể đo đếm và đánh giá được, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng được xác định là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định chính sách, quản trị phát triển, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Diễn đàn ESG Việt nam 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ba nhóm vấn đề trọng tâm đặt ra tại Diễn đàn ESG

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 là không gian đối thoại quan trọng để cùng nhìn thẳng vào thực tiễn và tìm lời giải cho ba nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, khẳng định rõ vai trò mang tính quyết định của khoa học công nghệ đối với phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đề xuất các giải pháp "tháo gỡ điểm nghẽn" thể chế, đưa thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo không gian đổi mới và đột phá phát triển.

Thứ hai, làm rõ vai trò của khoa học công nghệ trong triển khai ESG tại doanh nghiệp, từ quản trị dữ liệu, minh bạch thông tin đến nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro và thực hiện trách nhiệm xã hội, môi trường.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đánh giá đúng thực trạng áp dụng ESG hiện nay, nhận diện rõ thuận lợi, khó khăn, thách thức và yêu cầu mới trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập sâu rộng.

Kết thúc phát biểu, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng với sự tham gia trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của các đại biểu, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.