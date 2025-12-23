Diễn đàn ESG Việt Nam 2025: Khoa học - công nghệ mở lối phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, do báo Dân trí tổ chức, đã diễn ra chiều 22/12 tại khách sạn Pullman (Hà Nội) với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”.

Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia ESG, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp, cùng thảo luận cách thức đưa ESG từ cam kết sang thực thi thực chất trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết Diễn đàn diễn ra đúng thời điểm tròn một năm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, đây là thời điểm có ý nghĩa để các bên cùng nhìn lại tầm nhìn chiến lược và thúc đẩy những hành động quyết liệt nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực cho phát triển bền vững.

Khoa học công nghệ - chìa khóa biến ESG thành động lực tăng trưởng

Từ góc độ hoạch định chính sách, TS Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để thúc đẩy ESG.

Theo Tiến sĩ Trần Văn Khải, ESG chỉ phát huy giá trị khi các doanh nghiệp thực hành thực chất chứ không phải "tẩy xanh" (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông, Nghị quyết 57 đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho quá trình này. ESG không còn là lựa chọn, mà đang trở thành “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp hội nhập, thu hút vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, ESG chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai thực chất, tránh tình trạng “tẩy xanh”.

Trình bày tham luận với chủ đề “ESG và chuyển đổi số - Chìa khóa cho phát triển bền vững tại TPBank”, ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank - cho biết tại TPBank, ESG không được triển khai như một dự án đơn lẻ, mà được tích hợp vào cốt lõi hoạt động.

Theo ông Hưng, công nghệ không phải là đích đến, mà là công cụ để ESG trở thành chuẩn mực vận hành dài hạn, minh bạch và đo lường được. Trong thời gian tới, TPBank sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới như AI, blockchain và fintech nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thực thi ESG.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc Ngân hàng TPBank - nêu thực tiễn thực hành ESG tại TPBank (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ thực tiễn doanh nghiệp sản xuất, ông Võ Đình Trung - Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến Đổi mới và Bền vững, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân (Tập đoàn SCG) - cho rằng thách thức lớn nhất của ESG không nằm ở việc “làm gì”, mà là “đo lường và tối ưu như thế nào” trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo ông, ESG về bản chất là quản trị quy trình. Khi doanh nghiệp xây dựng được hệ thống quy trình minh bạch, rõ ràng và hiệu quả, ESG sẽ tự nhiên trở thành một phần của vận hành.

Chia sẻ về áp lực ESG từ thị trường quốc tế, ông Nguyễn Công Minh Bảo - Giám đốc quốc gia của GRI và The ESG Institute tại Việt Nam - cho biết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ESG chỉ có thể triển khai hiệu quả khi có “luật chơi” rõ ràng, cùng sự hỗ trợ về dữ liệu, đào tạo và khung pháp lý.

Cùng quan điểm, ông David Edgardo Falcon Adasme - Giám đốc ESG VinFast - nhấn mạnh ESG đang trở thành năng lực cạnh tranh mới của doanh nghiệp toàn cầu.

Những chia sẻ gắn liền với thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, gần gũi và sinh động đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong phiên thảo luận, TS Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture - đặt vấn đề làm thế nào để ESG không chỉ là chi phí, mà trở thành giá trị cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hưng cho rằng với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ESG gần như là lựa chọn không thể trì hoãn. Dù chưa mang lại lợi nhuận trực tiếp trong ngắn hạn, ESG giúp nâng cao quản trị, minh bạch và uy tín, đặc biệt khi tiếp cận nguồn vốn và đối tác quốc tế.

Ở góc nhìn doanh nghiệp tư vấn, bà Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng giám đốc STP Group - chia sẻ nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp không phải là “có làm ESG hay không”, mà là chi phí và lộ trình. Theo bà Bình, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ, đo lường được, thay vì chờ đợi một bộ khung hoàn hảo.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank - và bà Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng giám đốc STP Group - cùng tham gia thảo luận với sự điều phối của TS Lê Thái Hà (Ảnh: Mạnh Quân).

Các diễn giả thống nhất doanh nghiệp Việt đang đối mặt với ba thách thức lớn khi triển khai ESG: thiếu bộ tiêu chí và hướng dẫn đồng bộ; hạn chế về nguồn lực, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa; và vai trò quyết định của người đứng đầu.

Theo TS Trần Văn Khải, ESG chỉ có thể đi vào thực chất khi có cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo doanh nghiệp và sự hoàn thiện khung pháp lý trong thời gian tới.

Từ góc độ địa phương, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - đề xuất Việt Nam cần sớm xây dựng bộ chuẩn ESG theo từng ngành nghề, đồng thời triển khai các mô hình doanh nghiệp điểm để tạo lực kéo lan tỏa.

Kết luận diễn đàn, TS Lê Thái Hà nhấn mạnh các chia sẻ tại sự kiện đã làm rõ vai trò của khoa học công nghệ như động lực quan trọng giúp ESG đi từ định hướng chính sách đến thực tiễn triển khai, hướng tới phát triển bền vững và cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp Việt.

Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025: Tôn vinh những mô hình tiên phong

Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 là điểm nhấn quan trọng nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, nhằm ghi nhận và tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực thi các tiêu chí môi trường - xã hội - quản trị.

Các hạng mục danh vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 bao gồm: Top 5 Doanh nghiệp tiên phong về khoa học công nghệ; Hạng mục E - Môi trường; Hạng mục S - Xã hội; Hạng mục G - Quản trị; Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật.

Tiến sĩ Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - và PGS.TS Mạc Quốc Anh - Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp - trao danh vị cho nhóm doanh nghiệp tiên phong về Khoa học công nghệ (Ảnh: Mạnh Quân).

TS Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - và ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó tổng biên tập Báo Dân trí - trao danh vị cho nhóm doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Môi trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà Trần Thị Thuý Ngọc - Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam- và PGS.TS Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội - trao danh vị cho các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Xã hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhà báo Nguyễn Thu Hằng - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí và TS Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - trao danh vị cho nhóm doanh nghiệp được vinh danh ở Hạng mục Quản trị (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, cùng trao danh vị cho nhóm 5 doanh nghiệp đầu tiên (Ảnh: Mạnh Quân).

TS Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội - và bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - trao cúp và chứng nhận cho nhóm 5 doanh nghiệp tiếp theo được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tại Vietnam ESG Awards 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc lựa chọn và công nhận những doanh nghiệp này được thực hiện qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch bởi Hội đồng thẩm định ESG, đảm bảo phản ánh đúng năng lực thực thi và cam kết tạo tác động tích cực trên diện rộng.