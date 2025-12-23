Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn phường (Ảnh: Trang thông tin phường Tân Sơn Hòa).

Trước thời điểm hợp nhất địa giới hành chính (1/7/2025), TPHCM cũ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương đều có quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi riêng, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của mỗi địa phương. Sau sáp nhập, TPHCM mới vẫn áp dụng các mức chi riêng trên theo từng khu vực.

Cụ thể, khu vực TPHCM cũ thực hiện theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 của HĐND Thành phố; khu vực tỉnh Bình Dương thực hiện theo Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 28/10/2024 của HĐND tỉnh Bình Dương; khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn bộ địa bàn TPHCM theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Theo đó, chính sách tặng quà này được chi cho người cao tuổi là công dân Việt Nam ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 đang cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

Mức chi thấp nhất là với người đủ 70 tuổi và 75 tuổi, phần quà là 800.000 đồng/người/lần.

Mức chi quà tặng bằng tiền mặt cao nhất là dành cho người trên 100 tuổi với số tiền 2.400.000 đồng/người/lần.

Tuy nhiên, nếu tính về tổng giá trị thì mức chi cao nhất là dành cho người đủ 100 tuổi với phần quà là tiền mặt 2.300.000 đồng, 5 mét vải lụa (trị giá tối đa 700.000 đồng) và một chiếc khánh vàng mừng thọ.

Khánh vàng được chế tác theo quy định với khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái. Tính cả tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung thì mức chi tối đa là 1.500.000 đồng/cái.

Mức chi quà tặng cụ thể như sau:

Quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026. Kể từ ngày này, các Nghị quyết sau đây hết hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 28/10/2024 của HĐND tỉnh Bình Dương; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.